Stoklar eridikçe otomobil fiyatları artabilir

OYDER: “Stoklar azaldıkça üretici ve distribütörler zam yapmaya başlayacak. Yani otomobil almak için en uygun zaman.”



Otomotiv pazarını canlandırmak amacıyla Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan indirimin, sıfır araçların fiyatlarındaki düşüşe paralel ikinci el pazarında da indirime yol açacağı, böylece her iki pazarda da satışların artacağı ancak, tüketicilerin alım için zaman kaybetmemeleri gerektiği bildirildi.



Otomotiv Yetkili Sanayicileri Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel, uygulamanın özellikle binek otomobil satışlarını olumlu etkileyeceğini, stokların eritilmesinde büyük yarar sağlayacağını, tüketici açısından da tam alım zamanı olduğunu söyledi.



Düzenlemenin geç kaldığını savunan Yüksel, "Otomotiv sektörü bunu çok uzun zamandır bekliyordu. Sektör özellikle 2008'in son çeyreğinde çok büyük bir ivme kaybetti. Son 2 ayında yüzde 60-65'lerde pazar daralması olmuştu. 2009'un ilk 2 ayında da yüzde 40 bir gerileme var. Ticari araçlarda bu daha da yüksek, yüzde 60'lara yakın bir daralma var" diye konuştu.



Yüksel, ÖTV indiriminin ticari araçlarda da yapılması gerektiğini ifade ederek, "Bu, iş yapan kesimi daha olumlu etkilerdi" dedi.



ÖTV indiriminin ardından ikinci el otomobil pazarında da fiyatların düşmeye başladığını anlatan Yüksel, "Ama ikinci elde stoklardaki araçlardan çok ciddi zararımız olacak. Sıfır araçların fiyatı ikinci el araçların bile altına düştü. Bu nedenle ikinci elde indirim yapıp zararına satışlar yapmak zorundayız. Ama biz bu noktanın üzerinde durmuyoruz tabii ki. 3 ay süresince sıfır araçlara gelecek hareketleri bunun yerine ikame ederiz diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Yüksel, indirimin uygulamaya girdiği günden itibaren showroom'larda ciddi bir hareket yaşandığını, tüketicilerin buralara gelip yeni fiyatları öğrenmeye çalıştığını kaydederek, şöyle devam etti:



"Uygulamanın, hem bu indirimi yansıtan markaların satışları açısından çok ciddi katkısı olacak hem de tüketici çok uygun fiyata, tarihte hiç görülmediği uygunlukta otomobil sahibi olacak. Fakat bunu zam yapma fırsatı olarak değerlendiren markalar olursa, hem tüketiciye hem de yetkili satış yapanlara bir yararı olmaz.



3 aylık bir süre var, ama tüketiciyi şu açıdan uyarmak gerekiyor. Stok eritmeyle ilgili bir uygulama olduğu için, stoklar azaldıkça üreticiler, distribütörler zam yapmaya başlayacak. Yani almak için en uygun zaman, tüketici bunu bir an evvel değerlendirmeli. 'Ben 2 ay sonra alayım' dediğinde bugünkü fiyatları bulamazlar. 1 Nisan'dan itibaren değişiklikler olabilir, çünkü stoklar çok hızlı eriyecek, şu an büyük talep var."



OTOKENT: “İndirim ikinci el araçlara da yansıyacak, fiyatlarda düşüş beklentisi hâkim”



Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Akın, sıfır araçlara getirilen ÖTV indiriminin ikinci el araçlara da yansıyacağını, fiyatlarda düşüş beklentisinin hakim olduğunu dile getirdi.



İkinci el otomotiv piyasasının uzun süredir durgunluk yaşadığını, bu haberlerin olumlu bir hava yarattığını dile getiren Akın, "Vergi indirimi haberleri aylardır gazetelerde yer almasına rağmen bu konuda harekete geçilmemesi tüketiciyi beklemeye itmişti. Bu nedenle araç alacak olanlar taleplerini ertelemişti. Konunun netlik kazanmasıyla birlikte piyasanın hareketlendiğini gözlemliyoruz. Otokent'te gözle görünür bir canlanma oldu" dedi.



Akın, vergi indiriminden en çok, araçlarını değiştirmek isteyenlerin faydalanacağını belirterek, "Otomobil almak isteyenler sıfır araçları, ikinci el fiyatlarla karşılaştırıyor. Yeni araba alacakların araçlarını elden çıkarması, ikinci elde fiyatları düşürür. Bu, ikinci el için de fırsat yaratabilir" dedi.



Vergi indiriminin piyasanın dönemsel olarak hareketlendiği bahar dönemine rastlamasının da piyasaya faydalarının olacağını kaydeden Akın, "İnsanlar ne olur ne olmaz diyerek seçimlerin geçmesini bekleyecektir. Asıl hareketliliği seçim sonrasında yaşayabiliriz" diye konuştu.



İzmir Otomobil Galericileri Derneği: “Düşük fiyatlı araç pazarında canlanma bekliyoruz.”



İzmir Otomobil Galericileri Derneği Başkanı Ali Şahin, sıfır araçlara vergi indiriminin ikinci el piyasasını olumsuz etkilediğini savundu.



Alınan önlemin piyasayı canlandırıcı etkilerinin çok fazla olmayacağına inandığını aktaran Şahin, şunları söyledi:



"Vergi indiriminin ancak psikolojik etkisi olur. Çünkü cebine parayı koyup araba almaya çıkan birine zaten 3 bin TL civarında indirimler yapılıyordu. Kaldı ki geçen dönemde bankaların ucuz kredileriyle piyasanın talebi önemli ölçüde doyurulmuştu. O dönem, normalde ayda ortalama 10 araba satan bir bayi 50 araba satmıştı.



Şu anda trafikte dolaşan yeni arabaların çoğu bankadan rehinli. Bu ekonomik kriz ortamında araba almak isteyen insanın önce borcunun olmaması gerekiyor. Bu nedenlerle vergi indirimlerinin otomotiv sektörüne etkilerinin beklendiği kadar çok olmayacağını düşünüyorum."



Seçim sonrası süreçte piyasada bir hareketliliğin yaşanabileceğini kaydeden Şahin, özellikle düşük fiyatlı araç pazarında canlanma beklediklerini dile getirdi.



Ali Şahin, ÖTV indirimine paralel olarak, ikinci el piyasasında da fiyat düşüşlerinin görülebileceğini ifade etti.