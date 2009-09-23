Stokholm'de helikopterli soygun

İsveç'in başkenti Stokholm'de bir güvenlik şirketinin deposu, bu sabah helikopterle gelen hırsızlar tarafından soyuldu.

Güvenlik şirketi olduğu bildirilen G4S'nin çatısına TSİ 06.15'de inen helikopterden çıkan 3-4 kişinin çatıdaki camları kırarak binaya girdiği ve paraların bulunduğu en alt kata indiği bildirildi.



Görgü tanıkları, daha sonra yine helikopterle olay yerinden uzaklaşan soyguncuların ellerinde bir çanta bulunduğunu anlatırken, güvenlik güçleri, binanın çatısında, polisin helikoptere yaklaşmasını engellemek amacıyla bırakılan bir çanta içinde patlayıcı bulunduğunu kaydetti.



Polis kaynakları ayrıca, hırsızların binaya daha önceden girmiş olabileceğini ve helikopterin de onları almaya gelmiş olabileceğini kaydetti.

Güvenlik görevlileri, depodan alınan paranın miktarı konusunda açıklama yapmazken, güvenlik şirketinin deposunda büyük miktarda para ve değerli eşya olduğunu kaydetti.



İsveç polisi, olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, peşine düştükleri soygunculardan birinin asker kökenli olmasından şüphe edildiğini açıkladı.



Olayda kullanılan helikopterin, polisin havadan takibi sonucunda, şehir dışında bir göl kenarında terk edilmiş olarak bulunduğu bildirildi.

