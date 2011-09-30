-Stoke City-Beşiktaş maçından notlar STOKE ON TRENT (A.A) - 29.09.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal,UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere'nin Stoke City takımıyla oynanan karşılaşmada yine rotasyona gitti. Sezon başından beri bütün oyuncularını kullanmaya çalışan Portekizli çalıştırıcı, Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor karşılaşmasına göre kadroda 7 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı takımın oynadığı son maça göre sadece İsmail, Necip, Simao ve Egemen ilk 11'deki yerlerini korurken, Stoke City karşısında 7 farklı isim görev aldı. Kalede Cenk'in yerine tecrübeli eldiven Rüştü yer alırken, sakat İbrahim Toraman'ın yokluğunda ise savunmada Sivok yer aldı. Son haftaların formda ismi Sidnei yedek soyunurken, bu oyuncunun yerine de savunmanın göbeğinde Egemen forma giydi. Bursaspor ile yapılan maçta kırmızı kart gören ve cezalı duruma düştüğü için Medical Park Antalyaspor karşısında takımdaki yerini alamayan Portekizli yıldız Quaresma, bu akşamki maçla birlikte hem kaptanlığı devraldı hem de ilk 11'deki yerine geri döndü. Veli, Mustafa, Holosko ve Ernst de bu maçta kenara çekilirken, Carvalhal, bu oyuncuların yerine Fernandes, Aurelio, Edu ve Hilbert'e görev verdi. Medical Park Antalyaspor maçında kadroda yer almayan Ekrem de yedek soyundu. -Hilbert ilk kez- Geçen sezonun başarılı isimlerinden olan, ancak bu sezon resmi maçlarda fazla şans bulamayan Alman futbolcu Hilbert, Stoke City karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak siftah yaptı. Sezon başından beri Carvalhal'den görev bekleyen, ancak sadece Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada 89. dakikada Quaresma'nın yerine oyuna giren Hilbert, çoğu maçta yedek olarak soyunmuştu. UEFA Avrupa Ligi'nde takımının Alania ile yaptığı iki maçta ve son olarak Maccabi Tel Aviv karşısında yedek soyunan Alman oyuncu, Stoke City karşısında ilk 11'de şans buldu. -Şehir siyah-beyaz oldu- Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmadan saatler önce zorlu mücadelenin heyecanını yaşamaya başladılar. Sabah erken saatlerde şehir merkezinde toplanmaya başlayan siyah-beyazlı taraftarlar, maç saati yaklaştıkça coşkuyu artırdı. Sokaklarda şarkılar ve tezahüratlar eşliğinde gezen Türk taraftarlar, erken saatlerden itibaren maçın oynanacağı stada geldiler. Ev sahibi Stoke City'nin taraftarları daha sakin bir görüntü verirken, Beşiktaşlıların coşkusu şehrin çeşitli noktalarından da sık sık duyuldu. Bu arada, siyah-beyazlı taraftarlar, maçın başlamasından bir saat önce kendilerine ayrılan bölümü doldururken, Stoke City taraftarları Britannia Stadı'na daha geç girmeyi tercih etti. İki farklı tribünde yer alan 5 bin'e yakın Beşiktaşlı taraftarın yanı sıra Stoke City taraftarları arasında da siyah-beyazlı formalar dikkat çekti. -Avrupa'da da Havutçu ve Adalı'ya destek var- İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşların yanı sıra Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen taraftarlar, futbolda yürütülen şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma nedeniyle Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan yönetici Serdal Adalı ve teknik direktör Tayfur Havutçu'ya tezahüratlarla destek verdiler. -Peter Crouch yine rakip oldu- Stoke City'de ilk 11'de sahaya çıkan Peter Crouch, bir kez daha Beşiktaş'ın rakibi oldu. Crouch, 2007-2008 sezonunda, UEFA Şampiyonlar Ligi (A) Grubu'nda Beşiktaş'a tarihinin en ağır yenilgisini tattıran Liverpool'un kadrosunda yer almıştı. İngiliz oyuncu, Beşiktaş'ın 8-0 mağlup olduğu mücadelede 2 gole imza atmıştı.