Stoke City'nin istediği Ndiaye, Osmanlıspor maçında yok

Serhan TÜRK - İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında evinde Osmanlıspor\'u ağırlayacak Galatasaray\'da Ndiaye, maç kadrosundan çıkartıldı.

Ndiaye\'nin Premier Lig ekibi Stoke City\'den gelen transfer teklifiyle birlikte kafasının karışması ve düşünmek için zaman istemesi üzerine Osmanlıspor maçı kadrosundan çıkartıldığı öğrenildi.

Dün akşam kampı terk eden ve transfer tekliflerini düşünen Ndiaye\'nin Stoke City\'den gelen teklife olumlu baktığı ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı ifade edildi.

Öte yandan serbest kalma bedeli 15 Haziran 2019\'dan itibaren 18 milyon Euro olan Ndiaye için pazarlık yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ndiaye\'nin DHA\'ya yaptığı açıklama

- İstanbul\'a geliş görüntüleri

- İlk idmanından detaylar

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