-Stoke City Wilkinson ve Jones'suz oynayacak ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Stoke Ciy, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Beşiktaş ile yapacağı maça Andy Wilkinson ile Kenwyne Jones'dan yoksun çıkacak. Savunmanın sağında oynayan ve Manchester United ile yapılan lig maçında sakatlanan Andy Wilkinson'ın halen hazır duruma gelmediği ve Beşiktaş maçında forma giymesinin beklenmediği belirtildi. Haberlerde, sakatlığı devam eden Kenwyne Jones'un da bu akşam takım arkadaşlarını yalnız bırakacağı, Marc Wilson ile Matthew Etherington'ın durumunun ise belirsizliğini koruduğu kaydedildi. Teknik direktör Tony Pulis'in, kalede ise Asmir Begoviç'in yerine Thomas Sorensen'e şans verebileceği ifade ediliyor.