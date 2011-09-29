T24 LogoT24 Logo
Spor

Stoke City Wilkinson ve Jones'suz oynayacak ANKARA (A.A)

29 Eylül 2011 15:24

-Stoke City Wilkinson ve Jones'suz oynayacak  ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Stoke Ciy, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Beşiktaş ile yapacağı maça Andy Wilkinson ile Kenwyne Jones'dan yoksun çıkacak. Savunmanın sağında oynayan ve Manchester United ile yapılan lig maçında sakatlanan Andy Wilkinson'ın halen hazır duruma gelmediği ve Beşiktaş maçında forma giymesinin beklenmediği belirtildi. Haberlerde, sakatlığı devam eden Kenwyne Jones'un da bu akşam takım arkadaşlarını yalnız bırakacağı, Marc Wilson ile Matthew Etherington'ın durumunun ise belirsizliğini koruduğu kaydedildi. Teknik direktör Tony Pulis'in, kalede ise Asmir Begoviç'in yerine Thomas Sorensen'e şans verebileceği ifade ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24