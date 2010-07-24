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Spor

STOKE CİTY TUNCAY ŞANLI'YI BIRAKMIYOR ANKARA (A.A)

24 Temmuz 2010 14:58

-STOKE CİTY TUNCAY ŞANLI'YI BIRAKMIYOR ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City, milli futbolcu Tuncay Şanlı'yı bırakmıyor. Premier Lig'de 4 yıldır forma giyen ve geçen yıl Stoke City'ye transfer Tuncay Şanlı, daha fazla forma şansı bulabileceği başka bir takıma geçmek istemesine karşın İngiliz takımı, milli futbolcuyu göndermek istemiyor. Teknik direktör Tony Pullis ile sorunlar yaşadığı için Premier Lig'deki başka bir takımda oynamak isteyen Tuncay'ın menajeri Hakan Özlü, kulübün futbolcuyu bırakmak istemediğini kaydetti. Tuncay'ın yeni sezonda da Premier Lig'de oynayacağını dile getiren Özlü, şöyle konuştu: ''Tuncay, teknik direktörüyle sorun yaşadığı için ayrılmak istiyor. Ayrıca daha fazla forma giyebileceği bir takıma geçmek istiyor. Tuncay'ı renklerine bağlamak isteyen Premier Lig'den 3-4 takım var. Ancak Stoke City, bonservis bedeli olarak 6 milyon sterlin istiyor. Bunda da herhangi bir indirime gitmiyor. Dolasıyla da transfer gerçekleşmiyor. Stoke City'nin amacı Tuncay'ı kadrosunda görmek. Eğer gözden çıkarmış olsa bonservis ücretini düşürür. Çünkü, Tuncay'ın takıma yararlı olacağını düşünüyorlar. Sonuçta Tuncay Şanlı yeni sezonda da Premier Lig'de top koşturacak.'' Sakaryaspor altyapısında yetişen milli futbolcu, daha önce Fenerbahçe ile İngiltere'nin Middlesbrough takımında forma giymişti.

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