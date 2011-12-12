Stoke City taraftarlarını uyardı: İstanbul'da kapkaççılara ve hırsızlara dikkat

T24 - Beşiktaş'ın 14 Aralık Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında Fi-Yapı İnönü Stadı'nda karşılaşacağı Stoke City, bugün resmi internet sitesinden Siyah Beyazlı takım ve İstanbul hakkında bilgilerin yer aldığı bir açıklama yayınladı.





Karşılaşma için İstanbul'a gidecek İngiliz taraftarların rahat bir seyahat geçirmesi için kısa ama kullanışlı bilgilerin yer aldığı metinde havalimanlarından şehir merkezine nasıl gidileceği, Fİ-Yapı İnönü Stadı'na hangi turnikelerden girileceği, İstanbul'un coğrafi konumunun yanı şehrin ekonomik ve kültürel durumu hakkında bilgiler verildi.



"Taksi kullanacaksanız, taksimetreyi kontrol edin"



İngiliz taraftarlar için yayınlanan metnin son paragraflarında verilen bilgiler ise dikkat çekti. stokecityfc.com sitesindeki bilgiler arasında maç için İstanbul'a gidecek taraftarları Türk bayrağı ve kültürüne saygı göstermeleri tavsiye edildi. Ayrıca bir çok büyük şehirde olduğu gibi İstanbul şehir merkezinde ve toplu taşıma araçlarında taraftarların kapkaççılara ve çanta hırsızlarına karşı temkinli olmaları gerekliliğine vurgu yapıldı. Ayrıca taksi kullanacak taraftarların yolculukları başlamadan taksi metreleri kontrol etmeleri tavsiye edildi. Açıklamanın son bölümünde tam olarak şu ifadeler kullanıldı:



"İstanbul'a gidecek taraftarlarımızın Türk bayrağına ve kültürüne saygı göstermelerini tavsiye edilir.



Başka büyük şehirlerde de olduğu gibi İstanbul'da da taraftarlarımızın havaalanı, şehir merkezini ve toplu taşıma araçlarında kapkaççılara ve çanta hırsızlarına karşı temkinli olmaları gerekiyor. Yanınızda sadece ihtiyacınız kadar para taşıyın. Nakit ve diğer değerli eşyalarınızı otelin güvenli kasalarına bırakın.



Aynı zamanda taksi kullanacak taraftarlarımızın yolculukları başlamadan taksimetrenin sıfırlandığını kontrol etmeleri tavsiye edildir".

