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Spor

Stoke City kalecisi 'en uzaktan atılan gol'le Rekorlar Kitabı'nda

Stoke City kalecisi Asmir Begovic'in geçen sezon Southampton'a attığı gol,91 metre 900 santimtre ile 'Bugüne dek en uzaktan atılan gol' olarak tescil edildi

05 Eylül 2014 15:17

İngiliz Stoke City takımının 27 yaşındaki kalecisi Asmir Begovic'in geçen sezon Southampton'a attığı gol "en uzaktan atılan gol" olarak  Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Begovic'in golünün 91 metre 900 santimetre uzaktan atıldığı tespit edilmişti. Asmir Begovic, tarihe geçen golü geçen yıl Kasım ayında 1-1 biten maçta atmıştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Begovic maçın 13. saniyesinde kendisine verilen bir geri pasa, altı pasın biraz üzerinden sert bir vuruş yapmıştı. Rüzgarlı havada falsolu gelen top, Southampton kalecisi Artur Boruc'un önünde sekerek filelerle gitmişti. 

 

Bosna-Hersek milli takımında oynuyor

 

Asmir Begovic, Bosna-Hersek milli takımının da formasını giyiyor. Begovic Guinness Rekorlar kitabına girmesi sonrası, Stoke City'nin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, "Bir kaleci olarak bu tip bir şey olmasını hiç beklemezdim ama tabii ki böyle bir rekorla onurlandırılmak çok hoşuma gitti" dedi.

 

Gol atan kaleciler

 

İngiltere Premier Ligi'nde bugüne kadar sadece beş kaleci gol attı. Begovic dışında rakip fileleri havalandıran kaleciler; Peter Schmeichel, Brad Friedel, Paul Robinson ve Tim Howard.

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