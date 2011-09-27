-Stoke Cıty Beşiktaş maçını Antony Gautier yönetecek İSTANBUL (A.A) - 27.09.2011 - UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 29 Eylül Perşembe günü yapılacak Stoke City-Beşiktaş karşılaşmasını Fransız hakem Antony Gautier yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın deplasmanda İngiliz ekibi Stoke City ile oynayacağı maçın hakemlerinin belli olduğu kaydedilirken, Stoke City Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Antony Gautier'in yöneteceği belirtildi. Karşılaşmada Gautier'in yardımcılıklarını Michael Annonier ile Emmanuel Boisdenghien'in yapacağı, ilave yardımcı hakemlik görevlerini Olivier Thual ve Ruddy Buquet'in üstlenecekleri, dördüncü hakemin ise Jean-Charles Cailleux olacağı bildirildi.