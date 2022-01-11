'Stokçuluk' yapana ceza arttı

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlendi.

Caydırıcılığın artırılması amacıyla 50 bin TL olan alt sınır 100 bin TL'ye, 500 bin TL olan üst sınır ise 2 milyon TL'ye çıkarıldı.