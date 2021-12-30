Stokçuluğu eğitime bağlayan Yeni Akit yazarı: İnsanımıza neden dürüstlüğü öğretemiyoruz?

Yeni Akit yazarı Ali Erkan Kavaklı dolar kurundaki düşüşün henüz çarşı pazara yansımadığını belirterek “Spekülasyon yapmak, karaborsacılık, stokçuluk yaparak insanları aldatmak vicdansızlık ve daha ötesi ahlaksızlıktır” dedi.

Türkiye’de zorunlu eğitimin 12 seneye çıkartıldığını belirten Kavaklı, “Bu uzun sürede insanımıza neden dürüstlüğü öğretemiyoruz?” sorusunu sordu. Kavaklı, “Okullarımızda öğretim, eğitimin önüne geçti. Daha çok LGS, TYT, AYT, puan ve not konuşuyoruz. Çocukların yalan söyleyip söylemediği, hırsızlık, yalan, aldatma, dürüstlük, yardımseverlik, iyilik, komşuluk gibi değerlere sahip olup almadıklarını daha az konuşuyoruz” diye yazdı.

“Eski Bakan Ziya Selçuk döneminde değerler eğitimi hemen hemen hiç konuşulmadı, Selçuk hep seküler bir dil kullandı, İsmet Yılmaz döneminde değerler eğitimi müfredatlara yerleştirilmişti; Selçuk, âdeta değerler eğitimini unutturdu” diyen Kavaklı, STK’ların, Bakan Mahmut Özer’den değerler eğitimine yeniden vurgu yapmasını beklediğini yazdı.

Türkiye’de nüfusun çoğunun Müslüman olduğunu yazan Kavaklı, şöyle devam etti:

"Peki, piyasayı altüst eden, etiketlerle oynayan, yalan söyleyen, stokçuluk yapan, başkalarını aldatmak suretiyle çok para kazanmayı tercih eden vicdansızlar nerede yetişiyor?

Fen bilgisi kitapları hâlâ kâinattaki düzen patlama sonucu kendiliğinden oluştu, bedeni besleyen kan dolaşım sistemi doğal olarak oluşur, besinlerin yapraklar tarafından üretilir şeklinde ifadelerle dolu. Ders kitaplarındaki ateist bakış açısının toplumdaki değerler erozyonuna etkisi nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı konuyu masaya yatırsa ve ciddi bir araştırma yapsa iyi olur.”

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