Stöferle: Altın yıl sonunda 1800 doları bulur

Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük bankalarından biri olan Erste Grup’un emtia analisti Ronald Stöferle, halen bin 580 dolar olan altının ons fiyatının bu yıl sonunda bin 800 dolara çıkacağını söyledi. Petrol fiyatlarına yönelik de değerlendirmede bulunan Stöferle, halen 106 dolar olan Brent petrolün fiyatının ise yıl sonunda 120 doları göreceğini kaydetti.

Türkiye ziyaretinde Star gazetesininsorularını yanıtlayan Stöferle, Euro Bölgesi’nde devam eden krize hâlâ çözüm bulunamaması nedeniyle altının güvenli liman olma özelliğini 2014 yılına kadar koruyacağını kaydetti.



2014’te 2 bin 300 doları bulur



“Ne Almanya’da ne de Fransa’da henüz konuya ilişkin büyük bir reform hareketi görüyorum” diyen Stöferle, buna ek olarak Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Amerika Merkez Bankası’nın (FED) yürütmüş olduğu sıfır faiz politikalarından dolayı reel faiz oranlarının negatif olarak devam edeceğine işaret ederek, bunun da altın fiyatını yukarı çekeceğini söyledi. Altındaki yükselişte diğer bir etkeni merkez bankalarının rezervlerinde bulundurduğu altının ağırlığının giderek artması olarak gösteren Stöferle “Tüm bunlar göz önüne alındığında altının onsu bu yılın sonunda bin 800 dolar, gelecek yıl temmuz ayında 2 bin dolar, 2014 yılında ise 2 bin 300 dolar seviyesini görecek” dedi.

Reel faiz oranlarının Amerika ve Euro Bölgesi’nde yüzde 3’leri görmesi ve buna ek olarak insanların çılgınca satışa geçmesi durumunda altın fiyatlarında aşağı yönlü bir trend oluşabileceğine dikkati çeken Stöferle “Ama bence henüz bunu görmeyeceğiz. Çünkü merkez bankalarında parasal gevşeme ve operasyonel twisti görüyoruz. Bu Türkiye’de böyle olmasa da ABD ve Avrupa için durum bu” dedi.



Ağustos'ta fiyatkar sıçrama yapar



Ağustosve eylül ayında Çin ve Hindistan’da düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altına yönelik talep patlaması yaşanacağından dolayı altın fiyatlarının bu aylarda sıçrama yaşayacağını kaydeden Stöferle, ekimde ise her yıl olduğu gibi bu yıl da kişilerin likit ihtiyacından ötürü satışa geçmesi nedeniyle fiyatların kısmen düşeceğini kasım ve aralık aylarında ise Christmas ile birlikte tekrardan yukarı yönlü seyir izleyeceğini söyledi. Gümüşe yönelik beklentilerine de değinen Stöferle “Altın kralın, gümüş ise centilmenin parası. Gümüş daha ucuz ve daha kolay alınabiliyor. Dolayısıyla sürekli artan bir talep mevcut. Bu nedenle de gümüş altından daha iyi performans gösteriyor” dedi.

Petrole yönelik ise Stöferle, şu değerlendirmede bulundu: “Petrolde en büyük belirleyiciler ABD ve Arap ülkeleri. 2011’de Arap Baharı nedeniyle petrol fiyatlarında sıçrama yaşandı. Bugün her ne kadar gerileme yaşansa da politik belirsizlikler ve buna ek olarak altında da olduğu gibi FED’in parasal gevşeme politikaları nedeniyle Brent petrol yıl sonunda tekrar 120 dolar seviyesini test edecek” dedi.