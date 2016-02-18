Stockholm'de Türk derneğine saldırı



İsveç polisinin verdiği bilgilere göre, Stockholm'de bulunan Botkyrka Türk Kültür Derneği'ne atılan ses bombası binada tahribata neden oldu.

Polis, patlamanın yerel saatle 21:30 sularında meydana geldiğini duyurdu. Polis açıklamasında, binanın camlarının hasar gördüğünü ve binadan duman yükseldiğini belirtti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çevresi güvenlik çemberine alındı. Fail veya faillerin kimliği ise belirsizliğini koruyor. Polis, olayla ilgili olarak şu ana kadar gözaltına alınan olmadığını duyurdu.

Sağduyu çağrısı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Botkyrka Türk Kültür Derneği Başkanı İsmail Zengin, aynı semtte Türkiye'den gelen Kürt kökenli vatandaşlarla kardeşlik içinde yaşadıklarını söyledi. Dışarıdan birilerinin bu kardeşliği bozmak istediğini vurgulayan Zengin, herkesi sağduyulu olmaya çağırdı.

Stockholm'ün güneyinde bulunan Fittja semtinde dört gün önce Kürtler tarafından bir yürüyüş düzenlenmişti. Yürüyüş sırasında bir kişi vurularak ağır yaralanmış, saldırgan yakalanamamıştı. Olayın ardından açıklama yapan polis yetkilisi Lars Bystroem, Kürtlerle Türkler arasında tansiyonun yükseldiği bir dönemde Kürt protestocuların Türk Kültür Derneği'nin önünden geçmesine izin vermenin hata olduğunu söylemişti.