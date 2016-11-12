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Dünya

Stockholm'de sendikalar ırkçılara karşı sokağa çıktı

İsveç'te ırkçı örgütlerin düzenlediği protestoya karşı ırkçılık karşıtları da yürüyüş gerçekleştirdi

12 Kasım 2016 23:50

İsveç'te ırkçı Kuzey Direniş Hareketi'nin mültecilere karşı Stockholm'de düzenlediği gösteri ırkçılık karşıtı örgütlerin yanı sıra işçi sendikalarının direnişiyle karşılaştı. Stockholm'de meydanlara çıkan binler ırkçılığı protesto etti.

Murat Kuseyri’nin Evrensel’de yer alan haberine göre, İsveç'in en saldırgan ırkçı grubu olan Kuzey Direniş Hareketi, uzun bir süredir İsveç'e gelen sığınmacıların durdurulması ve gelenlerin geri gönderilmesi için ülke çapında bir kampanya yürütüyordu.

Cumartesi günü saat 12.00 sularında İsveç'in her tarafından Stockholm'e gelen ırkçılar, Kungsträdgården Parkı'nda toplanarak  ”Yabancı İşgaline Son" sloganıyla bir gösteri gerçekleştirdiler.

Polis, ırkçıların gösteri yapacağı parkın dört bir yanını demir bariyerlerle çevreledi ve medya dahil hiç kimsenin parka girmesine izin vermedi. 500 civarında Nazi yanlısı, atlı ve köpekli 500 polisin koruması altında bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Demiryolu ve posta çalışanlarını örgütleyen Seko sendikası, İnşaat İşçileri Sendikası, Elektrikçiler Sendikası, Otel ve Restoran İşçileri Sendikası'nın da aralarında bulunduğu örgütler ise saat 11.00 sularında Sergel Meydanı'nda toplanarak karşı miting gerçekleştirdi.

2 bin 500 kişinin katıldığı gösteride yapılan konuşmalarda, işçi sınıfı ve İsveç halkının İsveç Hükümetinin insancıl bir göçmen politikası izlemesini istediği, faşist ve ırkçı akımların sığınmacıların durdurulması ve sınır dışı edilmesi için sürdürdükleri kampanyalara izin vermeyeceği vurgulandı.

Aynı saatlerde aralarında anarşist, sosyalist ve Kürdistanlı yurtseverlerin de yer aldığı 300 kişilik bir grup da Dışişleri Bakanlığının karşısındaki Opera binasının önünde bir gösteri gerçekleştirdi.

Göstericiler daha sonra hep birlikte ırkçıların gösteri yaptığı parka doğru ırkçılık karşıtı sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Polisin araç ve atlarla göstericilere engel olmaya çalışması üzerine polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Göstericiler, polise kar topu, bengal ateşi ve havai fişekler atarken polisin de zaman zaman göstericileri copladığı gözlendi.

Irkçılık karşıtı göstericilerden 5'i "devlet memuruna mukavemet etmek ve karışıklık çıkarmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. 25 civarında ırkçılık karşıtı da gösteri yerinden uzaklaştırıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Kuzey Direniş Hareketi bu yılın 1 Mayısı'nda Borlänge ilinde bir gösteri düzenlemiş ve Tess Asplund adındaki bir kadın ırkçıların karşısında tek başında durarak yumruğunu havaya kaldırmıştı.

 

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