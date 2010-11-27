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Dünya

STOCKHOLM'DE SEMA GÖSTERİSİ STOCKHOLM (A.A)

27 Kasım 2010 09:06

-STOCKHOLM'DE SEMA GÖSTERİSİ STOCKHOLM (A.A) - 27.11.2010 - Kültür Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirdiği sema gösterisini bu ülkede yaşayan Türkler ile birlikte İsveçliler de beğeni ile izledi. Stockholm'de en önemli konser salonlarından biri olan Kültür Huset'te bu gece yapılan sema gösterisinde salon tamamen dolarken izleyemeye gelenlerin çoğunluğunu İsveçliler oluşturdu. Bir buçuk saat süren sema gösterisinde Kültür Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunda yer alan 6 semazen sema gösterisi yaptı. Gösteriyi Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Zergün Korutürk ile birlikte büyükelçilik çalışanları da izledi. Gösteri sonrasında izleyenler semazenleri uzun süre alkışladı.

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