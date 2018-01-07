T24 LogoT24 Logo
Dünya

Stockholm'de patlama: Biri ağır, iki yaralı

Polis, patlamayla ilgili terör şüphesi bulunmadığını söyledi

07 Ocak 2018 17:42

İsveç’in başkenti Stockholm’de meydana gelen patlamada iki kişinin yaralandığı belirtildi. İsveç polisi, Stockholm’deki Varby Gard metro istasyonu yakınlarında 60 yaşındaki bir adamın yerden aldığı cismin patlamaya sebep olduğunu açıkladı.

Aftonbladet gazetesi, cismi yerden alan adam ile yanındaki 45 yaşındaki kadının hastaneye götürüldüğünü yazdı. Gazetenin yerden alınan cismin el bombası olduğu iddiası yetkililerce onaylanmadı. 

"Terörle ilgili olduğunu düşünmek için bir sebep yok"

Polis sözcüsü, olayın terörle ilgili olduğunu düşünmek için bir sebep olmadığını söyledi. Yeraltı istasyonunun ve yakındaki meydanın polisin kontrolleri sırasında kapatıldığını ifade eden açıklamada, “Bilgilere göre, yaralı adam yerden bir cisim aldı ve bu cismin patlaması sonucu ciddi şekilde yaralandı. Hastaneye götürüldü” dendi.

 

Olayın yerel saatle 10:07’de meydana geldiği kaydedildi. Metro istasyonu ve çevresinin kapatıldığı belirtildi.

ETİKETLER

isveçstockholmpatlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24