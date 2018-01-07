Stockholm'de patlama: Biri ağır, iki yaralı

İsveç’in başkenti Stockholm’de meydana gelen patlamada iki kişinin yaralandığı belirtildi. İsveç polisi, Stockholm’deki Varby Gard metro istasyonu yakınlarında 60 yaşındaki bir adamın yerden aldığı cismin patlamaya sebep olduğunu açıkladı.

Aftonbladet gazetesi, cismi yerden alan adam ile yanındaki 45 yaşındaki kadının hastaneye götürüldüğünü yazdı. Gazetenin yerden alınan cismin el bombası olduğu iddiası yetkililerce onaylanmadı.

"Terörle ilgili olduğunu düşünmek için bir sebep yok"

Polis sözcüsü, olayın terörle ilgili olduğunu düşünmek için bir sebep olmadığını söyledi. Yeraltı istasyonunun ve yakındaki meydanın polisin kontrolleri sırasında kapatıldığını ifade eden açıklamada, “Bilgilere göre, yaralı adam yerden bir cisim aldı ve bu cismin patlaması sonucu ciddi şekilde yaralandı. Hastaneye götürüldü” dendi.

Olayın yerel saatle 10:07’de meydana geldiği kaydedildi. Metro istasyonu ve çevresinin kapatıldığı belirtildi.