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Dünya

Stockholm’de patlama; 10 yaralı

Patlama ile ilgili iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi

07 Ocak 2016 11:49

İsveç'in başkenti Stockholm’ün banliyölerinden Vallingby’de 02.00 saatlerinde çok katlı bir binanın alt katındaki bir lokalde çok şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sonucu binada yangın çıktı. Binada yaşayanlar yakınlardaki bir okulun lokallerine tahliye edildiler.

Radikal’de yer alan habere göre, patlama ve sonrasında çıkan yangında beşi hastaneye kaldırılan 10 kişi yaralandı. Patlama sonrası meydana gelen yangın 05.00 saatlerinde kontrol altına alınırken polis patlama yerinde ön soruşturmaya başladı. Nöbetçi polis müdürü Nicklas Mattsson şu an için halka zarar verme fiilinden soruşturma başlattıklarını belirterek olayın çok ciddi olduğunu ifade etti.

İtfaiye yetkilileri de patlama ve yangın sonucu binanın ağır hasar gördüğünü ve binanın güvenliğinin tehlike altında olduğunu belirttiler.

Patlama ile ilgili iki kişinin gözaltına alındığı belirtilirken polis yetkilileri daha fazla açıklama yapamayacaklarını söylediler.

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