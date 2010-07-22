-STOCH VE DİA TURP GİBİ İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - Fenerbahçe'nin yeni transferleri Miroslav Stoch ve Issiar Dia, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Almanya'da yapılan Galatasaray maçının ardından İstanbul'a dönen sarı-lacivertlilerde, takıma dün katılan Dia ile Belçika kampında takıma dahil olduğu için sağlık kontrolünden geçmemiş olan Stoch, Kadıköy Acıbadem Hastanesi'nde muayene olup, testlere tabi tutuldu. Hastanede kan ve idrar örnekleri alınan Dia ve Stoch'un, ağız ve diş, ortopedi, dahiliye, genel cerrahi, kulak buran boğaz ve göz muayeneleri yapıldı. Yeni transferler son olarak efor testinden geçti.