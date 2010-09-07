-STOCH PAZARTESİ BELÇİKA KAMPINDA İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Stoch, 12 Temmuz pazartesi günü Belçika kampında takıma katılacak. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde üst sahada gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, koşunun ardından, topla ısınma ve geniş alanda kontrollü pas çalışması yaptı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular, dönüşümlü olarak kondisyona yönelik istasyon çalışması yapıp, yarı sahada çift kale maç oynadı. Aykut Kocaman, çift kale maç sırasında oyuncularını motive etmeye çalışırken, futbolcularından daha hızlı bir şekilde kaleye gitmelerini istedi. Antrenmanda sağ kasık bölgesinde zorlanma olan İlhan, çalışmayı yarıda bırakarak, tesislere gitti. İlhan'ın dinlendirileceği ve akşam yapılacak idmana da katılmayacağı bildirildi. Antrenmana katılmayan Emre'nin ise Aykut Kocaman'dan iki gün izin aldığı ifade edildi. Tedavileri süren futbolcular Gökhan Gönül, Andre Santos, Özer ve Güiza'nın tesislerde özel program dahilinde çalıştığı kaydedilirken, ameliyat olan Uğur da çalışmada yer almadı. Bu arada, sarı-lacivertliler idmanın bir bölümünde yağmur altında çalıştı. -STOCH PAZARTESİ GÜNÜ KAMPA KATILIYOR- Fenerbahçe'nin yeni transferi Miroslav Stoch'un, 12 Temmuz Pazartesi günü başlayacak Belçika kampında öğleden sonra takıma katılacağı açıklandı. Dünya Kupası maçlarının ardından izin yapan Slovak futbolcu, Belçika kampının ilk gününde teknik heyet ve arkadaşlarıyla tanışarak, yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Eşi doğum yaptığı için izinli olan Alex de aynı gün takıma katılacak. -STOCH 11 NUMARA GİYECEK- Fenerbahçe'nin yeni transfer ettiği futbolcuların forma numaraları belli oldu. Yeni sezonda Stoch'un 11, Caner'in 88, İlhan'ın 6 numaralı formayla mücadele edeceği kaydedildi. Bu arada, yeni sezonda Bekir'in 4, Volkan Babacan'ın da 15 numara giyeceği belirtildi. Fenerbahçe, akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.