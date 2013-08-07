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Spor

Stoch PAOK'a kiralandı

Slovak futbolcu, teknik direktör Ersun Yanal tarafından yeni sezon planlamasında düşünülmedi

07 Ağustos 2013 13:09

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2013-2014 sezonu kadrosunda düşünülmeyen Miroslav Stoch'un Yunanistan'ın PAOK takımına kiralanması için görüşmelere başlandığı açıklandı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada "Futbolcumuz Miroslav Stoch'un 2013-2014 sezonunda PAOK Kulübü'ne geçici transferi için görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Slovak futbolcu, 2013-2014 sezonunda yürürlüğe giren yabancı kısıtlaması ve yapılan yeni yabancı transferlerinin ardından teknik direktör Ersun Yanal tarafından yeni sezon planlamasında düşünülmedi.

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