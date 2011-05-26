-STOCH: ''OYNAMADIĞIMDA ÇOK ÜZÜLDÜM'' İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu ''Mino'' lakaplı Miroslav Stoch, futbol kariyerinde üst üste yaşadığı iki şampiyonluğun mutluluğunu yaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda elde ettikleri şampiyonluğu AA'ya değerlendiren Slovak oyuncu, üst üste gördüğü şampiyonluklarla kariyerine güzel bir başlangıç yaptığını ifade etti. Sarı-lacivertli ekibe sezon başında transfer edilen Stoch, 2009-2010 futbol sezonunda Hollanda'nın Twente takımıyla yaşadığı şampiyonluğun ardından, 2010-2011 sezonunda da Fenerbahçe ile bu başarıya ulaştı. Kariyeri için önemli bir süreç yaşadığını anlatan Slovak futbolcu, ''Kariyerim için tabi çok önemli bir gün. Çünkü şampiyon olduk. Geçen sezon Twente formasıyla da şampiyonluk yaşamıştım. Bu, gerçekten çok farklı ve çok güzel bir duygu. İnşallah böyle devam eder. İyi bir başlangıç yaptım. Çok zorlu bir yılı geride bıraktık. Gerçekten kötü durumlara düştük. Bundan sıyrılmasını çok iyi bildik. En sonunda şampiyonluğu hep beraber kutluyorsak ne mutlu bize, çok mutluyum'' ifadelerini kullandı. -''ŞANS BANA GELDİĞİNDE İKİ ELİMLE ÇOK İYİ TUTUNDUM''- Sezonun ikinci yarısının başındaki ilk 7 haftada şans bulamadığı için çok üzüldüğünü belirten Stoch, çalışarak kendisini gösterdikten sonra teknik direktör Aykut Kocaman'ın verdiği şansı bir daha elinden bırakmadığını ifade etti. Şans bulamadığı ilk 7 haftalık bölümden sonra görev aldığı maçlarda takımı için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdiği hatırlatılarak yöneltilen ''Karamsarlığa kapıldın mı?'' sorusuna Stoch şöyle yanıt verdi: ''Oynamadığım zamanlar tabii ki, karamsarlık demeyeyim ama gerçekten çok üzüldüm. Yaklaşık bir 7 maçlık seride ben oynamadım. Bir futbolcu da oynamadığı zaman mutlu olmuyor, bu onu üzüyor. Fakat ondan sonra antrenmanlarda çok iyi çalıştığımı düşünüyorum. Kendime çok iyi baktım. Şans bana geldiğinde de bu şansa iki elimle çok iyi tutunup gerçekten çok iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Takım da o zaman çok iyiydi, ben de iyi oynadım gerçekten. Sonuçta takımın şampiyonluğunda eğer önemli bir payım varsa, ne mutlu bana.'' Stoch, Twente formasıyla şampiyonluk yaşadığı 2009-2010 sezonunda, UEFA Avrupa Ligi (H) Grubu'nda Fenerbahçe'ye karşı iki kez forma giydi. İstanbul'daki maçta Twente 2-1 kazanırken, deplasmanda Fenerbahçe 1-0'lık galibiyet elde etmişti. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 23 maçta görev alan Miroslav Stoch, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maça çıktı.