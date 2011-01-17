-STOCH İÇİN HEDEF İLK İKİ MAÇ İSTANBUL (A.A) - 17.01.2011 - Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk iki haftasında Medical Park Antalyaspor ve Trabzonspor ile yapacakları maçların çok önemli olduğunu belirterek, ''İlk maçta Antalyaspor'a ikinci maçta da Trabzonspor'a karşı kazanırsak önümüz net bir şekilde açılır. Hiç kimse lig sonunda ne olacağını bilemez'' ifadelerini kullandı. Stoch'un, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan ''Kamp Günlüğü'' programında yaptığı açıklamalar, kulübün internet sitesinde de yer aldı. Takım içinde arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu, kimsenin birbiriyle sorunu bulunmadığını ifade eden Slovak oyuncu, özetle şunları kaydetti: ''Takımdaki ilişkilerimiz, olması gerektiği gibi, bize yakıştığı gibi devam ediyor. Takım olarak artık iyiye gitmemiz gerektiğini biliyoruz. Hepimiz bunun farkındayız. Burası Fenerbahçe ve Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Taraftarlarımızın da camiamızın da bizden beklentileri var ve bu beklentileri karşılamamız gerekiyor, bunun da farkındayız. Şu an onun için çalışıyoruz. Ligin ikinci yarısına iyi bir giriş yaparsak ve ilk maçta Antalyaspor'a ikinci maçta da Trabzonspor'a karşı kazanırsak önümüz net bir şekilde açılır. Hiçkimse lig sonunda ne olacağını bilemez. Mükemmel Fenerbahçe taraftarının, büyük taraftarımızın, bize her zaman verdiği desteği ligin ikinci yarısında da sürdürmesini, yanımızda olmalarını istiyoruz. Onlar bize desteklerini sürdürsünler, biz de şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız.''