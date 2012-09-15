Stoch, gece kulübünde yakalandı, para cezası aldı

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch, ülkesinin Dünya Kupası elemelerinde oynadığı Litvanya maçından bir gün sonra gece kulübüne gittiği için Slovakya Futbol Federasyonu tarafından cezalandırıldı.

Slovak gazetesi Novy Cas'ın haberine göre, Stoch geçtiğimiz Cumartesi gecesi takım arkadaşları Marek Hamsik, Karim Guede ve Vladimir Weiss ile birlikte Bratislava'daki bir gece kulübüne giderek, kamp kurallarını ihlal etti.



Bunun üzerine Slovakya Milli Takımı'nın antrenörleri Stanislav Griga ve Michal Hipp de Litvanya'yla deplasmanda oynanan ve 1-1 sonuçlanan mücadelenin ardından Salı günkü Liechtenstein maçı için dinlenmeleri gerekirken gece kulübüne giden futbolculara ceza verilmesini istedi.



Slovakya Futbol Federasyonu da dört futbolcuya elemelerde kalan sekiz maç için ödeme yapmama kararı aldı.



Stoch, Hamsik ve Weiss aldıkları cezaya rağmen, Slovakya'nın 2-0 kazandığı Liechtenstein maçında forma giymişti.