-STOCH: "ŞAMPİYONLUK YAŞAMAYA GELDİM" (FOTOĞRAFLI) İSTANBUL (A.A) - 31.07.2010 - Fenerbahçe'nin yeni transferi Miroslav Stoch, sarı-lacivertli kulübe şampiyonluk yaşamaya geldiğini söyledi. Sarı-lacivertli kulübün aylık resmi yayın organı Fenerbahçe dergisinin Ağustos sayısında röportajı yayımlanan Slovak futbolcu, ''Fenerbahçe'nin, Avrupa'nın en önce gelen kulüplerinden biri olduğunu ve ayrıca dünya çapında kalite sahibi futbolcuların Fenerbahçe'de forma giymiş olduğunu biliyordum'' şeklinde görüşlerini aktararak, camiaya iddialı mesajlar verdi. Slovakya'da başlayan kariyerini İngiltere ve Hollanda'nın ardından şimdi Fenerbahçe'de sürdürecek olan 21 yaşındaki Stoch, ''İlk başta oynamak, bir performans sergilemek, goller atmak istiyorum ve kesinlikle burada şampiyonluk yaşamak istiyorum'' ifadelerini kullandı. Türkiye liginde hızlı futbol oynandığını ve yüksek kalitede oyun sergilendiğini bildiğini anlatan Stoch, ''Bunlar da benim oyun tarzıma yakın bulduğum şeyler. Elbette zamanla ligi daha iyi tanıyacağım'' değerlendirmesinde bulundu. 2010 Dünya Kupası'nda formasını giydiği Slovakya Milli Takımı'yla, son Dünya şampiyonu İtalya'yı yenmenin kendilerine mükemmel duygular yaşattığını anlatan Stoch, ''Hedefim, 2014 yılında Brezilya'da yapılacak Dünya Kupası kadrosunda da yer almak. Onun, Güney Afrika'dan daha iyi geçeceğini umuyorum'' dedi.