STK'lardan ortak açıklama: Tüm halkımızı 17 Eylül'de Ankara'da Sıhhiye Meydanı'na çağırıyoruz

TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Türk-İş, TİSK, TBB, HAK-İŞ, TESK, TÜRMOB ve TZOB "terör" konusunda ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklamada söz alan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tüm halkımızı 17 Eylül'de Ankara'da Sıhhiye Meydanı'na çağırıyoruz" dedi.



İşte STK'ların ortak açıklamasından öne çıkan başlıklar;



Binlerce yıllık kardeşliğimizin bozulması isteniyor, bu tuzağa düşmeyelim. Bizi birbirimize düşman etmeye çalışan teröre karşı hep birlikte durmalıyız. Birlikte yaşama iradesini göstermek zorundayız. Gün birlik olma günü. 78 milyon hepimiz Türkiye'yiz. Fitne ateşini birlikte söndürmeliyiz.

'Bütün Türkiye'yi Ankara'ya çağrıyoruz'

Tüm sivil toplum örgütleri olarak perşembe günü teröre karşı Ankara'da toplanma kararı aldık.Teröre hayır, kardeşliğe evet diyoruz. Tüm halkımızı 17 Eylül'de Ankara'da Sıhhiye Meydanı'na çağırıyoruz.

TOBB Başkanı, o gün toplanmaya gelemeyen milyonları da Türkiye'nin her köşesinde Türk Bayrağı asmaya davet etti.



Hisarcıklıoğlu, Perşemve günü herkesin üzerinde Türk Bayrağı amlemi olan şapkalar takacağını da söyledi.