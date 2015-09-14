T24 LogoT24 Logo
Gündem

STK'lardan ortak açıklama: Tüm halkımızı 17 Eylül'de Ankara'da Sıhhiye Meydanı'na çağırıyoruz

'Fitne ateşini birlikte söndürmeliyiz'

14 Eylül 2015 14:19

TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Türk-İş, TİSK, TBB, HAK-İŞ, TESK, TÜRMOB ve TZOB "terör" konusunda ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklamada söz alan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tüm halkımızı 17 Eylül'de Ankara'da Sıhhiye Meydanı'na çağırıyoruz" dedi.

İşte STK'ların ortak açıklamasından öne çıkan başlıklar;

Binlerce yıllık kardeşliğimizin bozulması isteniyor, bu tuzağa düşmeyelim.  Bizi birbirimize düşman etmeye çalışan teröre karşı hep birlikte durmalıyız. Birlikte yaşama iradesini göstermek zorundayız. Gün birlik olma günü. 78 milyon hepimiz Türkiye'yiz. Fitne ateşini birlikte söndürmeliyiz.

 

'Bütün Türkiye'yi Ankara'ya çağrıyoruz'

 

Tüm sivil toplum örgütleri olarak perşembe günü teröre karşı Ankara'da toplanma kararı aldık.Teröre hayır, kardeşliğe evet diyoruz. Tüm halkımızı 17 Eylül'de Ankara'da Sıhhiye Meydanı'na çağırıyoruz.

TOBB Başkanı, o gün toplanmaya gelemeyen milyonları da Türkiye'nin her köşesinde Türk Bayrağı asmaya davet etti.

Hisarcıklıoğlu, Perşemve günü herkesin üzerinde Türk Bayrağı amlemi olan şapkalar takacağını da söyledi.

ETİKETLER

stklarrifat hisarcıklıoğluankaraterörçağrıtüm halk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24