-STK'LARDAN KCK DAVASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA DİYARBAKIR (A.A) - 16.10.2010 - Diyarbakır'daki 63 sivil toplum kuruluşu, terör örgütü KCK davası ile ilgili açıklama yaptı. Diyarbakır'da aralarında Diyarbakır Barosu, Ticaret ve Sanayi Odası, Eğitim-Sen ve İnsan Hakları Derneği şubelerinin de yer aldığı 63 sivil toplum kuruluşu Sümerpark'ta ortak basın açıklaması yaptı. Diyarbakır Veteriner Hekimler Odası Başkanı Denizhan Kurt, okuduğu ortak açıklamada, kamu adına hizmet vermek için halkın iradesi ile seçilmiş yerel yönetici, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyelerinin bir an önce serbest bırakılarak barışa ve bir arada yaşama inancına katkı sunulması gerektiğini savundu. Diyarbakır'daki 63 sivil toplum kuruluşu olarak 18 Ekim'de başlayacak olan duruşmayı sonuna kadar izleyeceklerini ifade eden Kurt, şöyle dedi: ''14 Nisan 2009 tarihinde başlayan operasyonlarda halkın demokratik iradesiyle çok yüksek oranlarda oy alarak seçilmiş belediye başkanları, siyasetçiler, demokratik kitle örgütü temsilcileri kelepçelenerek tutuklanmışlardır. Yeterince gecikmiş olan adalet süreci toplumun vicdanını oldukça yaralamıştır. Bu yaklaşımın barış ortamının yaratılmasına hizmet etmeyeceği açıktır.'' 18 Ekim'den itibaren dayanışma adına adliye binasının önünde bekleyeceklerini kaydeden Kurt, ''Bizler, arkadaşlarımızın kelepçelerle çıkarıldıkları mahkemeden dışarıya özgür bir şekilde çıkmaları sürecinin takipçisi olacağız. Demokratikleşmesi gereken bir ülkede siyaset yapan, düşüncelerini açıklayan, legal bir partinin ya da bir sivil toplum örgütünün üyesi olarak faaliyet gösteren insanların cezalandırılmamaları gerektiğini gerekirse her gün haykıracağız'' dedi. Aralarında Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) 12 belediye başkanının da bulunduğu 103'ü tutuklu, 19'u firari konumdaki 151 kişinin yargılanmasına 18 Ekim'de, Diyarbakır Adliyesi içinde yaptırılan özel bölümde başlanacak.