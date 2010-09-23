-STK'LARDAN HÜKÜMET-BDP GÖRÜŞMESİNE DESTEK MALATYA (A.A) - 23.09.2010 - Malatya 'da bir araya gelen 81 sivil toplum örgütü temsilcileri, Hükümet ile BDP'nin görüşmelerini desteklediklerini duyurdu. Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nde Mazlumder ve İnsan Hakları Derneği temsilcileri öncülüğünde düzenlenen basın toplantısında ''eylemsizlik'' sürecinin kırılgan olduğuna dikkat çekildi. 81 sivil toplum kuruluşunu temsilen konuşan Mazlumder Malatya Şube Başkanı Kadir Yılmaz, eylemsizlik sürecinin kalıcı barışa evrilmesini istediklerini dile getirdi. Terör örgütü PKK'nın yeniden silahlı eylemlere yönelmesinin yaklaşık 30 yıldır devam eden çatışmaların derinleşeceği anlamına geleceğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu: ''PKK'nın Ramazan ayı başında tek taraflı ilan ettiği eylemsizlik kararıyla sağlanan nisbi sükunet ortamı, 20 Eylül tarihinin yaklaşmasıyla yerini endişeli bir bekleyişe bırakmıştı. Başta bölgede yaşayan Kürt halkı olmak üzere, ülke genelinde herkes yeniden çatışmalı bir sürece girilmesi korkusunu derinden hissederken, örgüt eylemsizlik kararını bir hafta daha uzattığını duyurdu. Açıktır ki, PKK'nın yeniden silahlı eylemlere yönelmesi, yaklaşık 30 yıldır devam eden çatışmaları daha da derinleştirecek, bu da ülkenin bir kez daha şiddet sarmalına teslim olması sonucunu doğuracaktır... Sürecin hayli kırılgan bir yapıya sahip olduğu gelinen bu noktada gerekli adımların atıldığını söylemek maalesef mümkün değildir. 81 sivil toplum örgütü olarak, ilan edilen eylemsizlik sürecinin kalıcı bir barışa evrilmesi isteğimizi beyan ediyoruz. Bu bağlamda, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu belirtiyor, Hükümet ve BDP'nin Kürt meselesiyle ilgili görüşmelerini destekliyoruz. Muhataplardan konuya ivedilik ve kararlılıkla çözüm getirilmesini istiyoruz.''