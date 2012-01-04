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STK'lardan Gülyazı köyüne ziyaret ULUDERE (A.A)

04 Ocak 2012 21:13

-STK'lardan Gülyazı köyüne ziyaret ULUDERE (A.A) - 04.01.2012 - Güneydoğu'daki 715 sivil toplum kuruluşu (STK) adına oluşturulan 30 kişilik heyet, Şırnak'ın Uludere ilçesi Gülyazı köyüne gitti. Irak sınırında meydana gelen olayda yaşamanı yitiren 35 kişinin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunduktan sonra heyet adına açıklama yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar, olayı kınadıklarını belirterek, yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm halka başsağlığı, sabır ve metanet dilediklerini söyledi. Aktar, siyasal, sosyal ve ekonomik yönleri olan Kürt sorununun güvenlik esaslı politikalarla çözülemeyeceğini ileri sürerek, şöyle konuştu: ''Olayın tüm gerçekliği ile gün yüzüne çıkartılmasını bir insanlık vazifesi olarak görüyoruz. Artık hiçbir mazereti kabul etmiyoruz. Hakikati arıyoruz. Ocağımıza düşen ateşin çıkardığı yangının her tarafı sarmaması için barış istiyoruz. Hükümet bu olayın sorumlusu her kim ya da kimlerse derhal görevden almalı, cezalandırılmalarını sağlamalıdır. Çünkü toplumsal barışa giden yolu ancak gerçek bir adaletin açabileceğine inanıyoruz. Buradan barış için tüm yetkililere sesleniyoruz. Bölgedeki sivil toplum kuruluşları olarak, 'çatışarak değil, tartışarak sorunları çözelim' diyoruz. Her yitirilen canla birlikte kardeşlik bağlarımız zedeleniyor. Büyüyen nefretle birbirimizin yüzüne bakamaz hale geliyoruz. Ölümlerin ağırlığı eziyor her birimizi, taşıyamıyoruz bu yükü artık. Bu sorunu yarın değil, bugün, sonra değil hemen şimdi durdurmamız gerekiyor. Bu yöndeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizin bir kez daha kamuoyunca bilinmesini isteriz.''

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