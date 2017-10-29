STK'lar ve hayvanseverlerden Eyüp Belediyesi önünde eylem: 300 köpeğe ne yaptınız?

Geçen günlerde Meclis gündemine de taşınan Eyüp Sultan ilçesinde sokak köpeklerinin oklu iğnelerle vurularak toplandığı ve bazılarının yaşamını yitirdiği iddiaları üzerine birçok Sivil Toplum Kuruluşu ve yüzlerce hayvansever bugün (29 Ekim 2017) Eyüp Belediyesi önünde toplandı. Aralarında Yonca Evcimik ve Leman Sam'ın da bulunduğu pek çok ünlü ismin katılarak destek verdiği eylemde Eyüp Belediyesi ıslık çalınarak protesto edildi.

Bir hafta süre içerisinde 300'e yakın köpeğin belediye tarafından toplatıldığını öne süren hayvanseverler, bu hayvanların nereye götürüldüğüne ilişkin belediyeye yönelttikleri soruların karşılıksız kaldığını ifade etti.

Eyüpsultan Belediyesi ekiplerinin, yaklaşık bir hafta önce, şikâyet üzerine sağlık kontrolleri yapılarak sokaklara bırakılan kulağı küpeli köpekleri topladığı iddia ediliyor.

Göktürk Hayvan Sevenler Derneği, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu üyeleri, Çevre ve Sokak hayvanlarını koruma Derneği gibi pek çok STK ve derneğin bulunduğu eylemde 'Diren Pati', 'Vicdanları olanlar yaşananlara göz yummayın', 'Sokaktaki kayıplarımız nerede?' yazılı dövizler dikkat çekti. Yüzlerce kişi belediye binası önünde slogan attı. Eylem sırasında polis de belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.





"Vicdana aykırıdır"



Kalabalık adına basın açıklaması yapan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Şebnem Aslan şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerdeki bir konuşmasında 'Medeniyet, sokak hayvanlarına şefkatle davranılması demektir' şeklindeki beyanatı, tüm belediyelere bu konudaki görüşünü açıklamış ve bu yönde davranılması talimatını vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanının Genel Başkanı olduğu AKP'nin mensubu olan Eyüpsultan Belediyesi ve Belediye Başkanı Remzi Aydın ise, son günlerde gerçekleştirdiği eylemler ile kanunu çiğnemekle kalmamış aynı zamanda Cumhurbaşkanının beyanlarına da aykırı davranmıştır. Bardağı taşıran son damla belediye ekipleri tarafından birkaç gündür kanuna aykırı ve aralıksız olarak gerçekleştirilen 'Sokak hayvanı toplama eylemleridir' Yapılan toplamalar hem kanuna, hem ahlaka, hem de vicdana aykırıdır."

"Görüntülerin belediyemizle hiçbir ilgisi bulunmuyor"

Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer de konuyla ilgili belediye binasında basın açıklaması yaptı.



Koçer, yaşananların manipüle edildiğini söyleyerek şöyle dedi:

"Sosyal medyada insanları manipüle eden, belediyemizle ilgili hiçbir ilgisi bulunmayan görüntüler yayınlanarak adeta vicdanlar sömürüldü. İnsanlar tahrik edildi. Belediyemiz tarafından toplanarak öldürülmüş bir tane bile hayvan yoktur. Bu düşünülemez bile. Sokak hayvanları bize emanet. Biz onlara merhametle hizmet vereceğiz.

Biz onlara en iyi hizmet koşullarını sağlayacağız. Kesinlikle ve kesinlikle bir yanlışlık varsa bunu her zaman için düzeltiriz. Fakat şu an yürütülen kampanya gerçek bir eksiklik, gerçek biir yanlışlık üzerine yürütülmüş değil. Fransa'dan ölmüş köpeklerin fotoğrafları yayınlanarak, internet ortamında çok rahatlıkla bulunabilecek manipülatif görüntüler sanki Eyüpsultan'daymış gibi sunularak kampanya yürütülmekte. İnsanlarımızın vicdanı sömürülmekte. Merhamet duyguları sömürülmekte."

Sosyal medya üzerinden de yoğun tepki gösterilen olayda geçen günlerde oyuncu Gonca Vuslateri, "Eyüp Belediyesi!!! @eyupbelediyesi Köpekleri toplayıp nereye götürüyorsunuz????" paylaşımında bulunmuştu.

Sosyal medyada Twitter üzerinden oyuncu Ece Uslu da Eyüp Belediyesi ekipleri tarafından bir vatandaşın karşı çıkmasına karşın bir sokak köpeğinin götürüldüğü videosunu paylaştı.

CHP'li Doğan, soru önergesi vermişti

Sokak köpeklerinin toplanması sırasında veteriner hekim desteği alınmadığı, köpeklerin oklu iğnelerle vurulduğuna dair haberler üzerine CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi vermişti.

Köpeklere kötü muamele yapıldığı iddialarını anımsatan Doğan, “Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu, Eyüp Sultan Belediyesi’nin sokakta yaşayan köpekleri kısırlaştırmadığı ve uzun süreden beri hayvanlara yönelik kötü muamele yaptığı yönünde tarafımıza bilgilendirme yapmıştır” demişti.