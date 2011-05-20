STK'lar: 'Kürt sorunu yok' diyen Başbakan'ı Van'da istemiyoruz

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Van'a yapacağı seçim ziyareti öncesi kentteki bazı sivil toplum kuruluşları hükümetin Kürt sorununa ilişkin politikalarından rahatsızlık duyduklarını açıkladı. Mazlum- Der, KESK Van Şubeler Platformu, İnşaat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, TUYAD-Der, Göç-Der, Kurdë-Der, MEYA-Drt ve Barış Anneleri İnisiyatifi'nin ortak yaptığı basın açıklamasında "Hükümetin sorunun çözümü yerine MGK toplantılarında savaş ilan ettiği" söylendi ve "Erdoğan'ın Kürt halkının taleplerine kulak vermesi" istendi. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Van Şubesi Başkanı Şemsettin Bakır ise, "Kürt sorunu yoktur" diyen bir Başbakan'ın Kürtlere anlatacak bir şeyi olmayacağını belirtti.

Özgür Gündem'in "Wan minute Erdoğan" başlığıyla yayımlandığı (20 Mayıs 2011) haber şöyle:

Geçen yıl büyük protesto gösterileri nedeniyle bir koruma çemberi ile Van'a gelen Başbakan Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmaları kapsamında bugün Van'a yapacağı ziyaretin programı belli oldu. Erdoğan, başka kurum ve kuruluşların yaptığı toplam 365 tesisin açılışını yapacak. Erdoğan'ın açılışını yapacağı tesislerin arasında en çok polis ve jandarma karakollarının bulunması ise dikkat çekiyor. Erdoğan Van'da, kendi iktidarı döneminde 13 milyon 500 bin TL harcanarak yapılan Bebleşin Jandarma Karakolu Hizmet Binası, Saray Karahisar Karakolu Hizmet Binası, Erciş Altındere Karakolu Hizmet Binası, Merkez Tuşba Polis Amirliği, Merkez Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Halı Sahası, Erciş Polis Evi Hizmet Binası, Çatak İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası, helikopter pistleri, gözetleme kuleleri polis ve asker lojmanlarının açılışını gerçekleştirecek.

'Gelmesin daha iyi'

Van'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ise Erdoğan'ın Kürtlerin taleplerine yanıt olmadığı sürece Van'a gelmesini anlamlı bulmuyor.

KESK Van Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Selami Özyaşar, Kürt halkının kamuoyuna duyurduğu taleplerinin olduğunu, bu taleplerin hükümet tarafından yanıt bulmadığı sürece de Erdoğan'ın Van'a gelmesinin bir anlamı olmadığını dile getirdi. Kürt sorununun Erdoğan'a göre bittiğine dikkat çeken Özyaşar, "Kürt halkını daha çok üzmenin, tahrik etmenin anlamı yoktur. Gelmesini doğru bulmuyorum" dedi. Erdoğan'ın açılışını yapacağı karakolları da hatırlatan Özyaşar, bu açılışların Erdoğan'ın amacının ne olduğunu ortaya çıkardığını belirtti.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Van Şubesi Başkanı Şemsettin Bakır ise, "Kürt sorunu yoktur" diyen bir Başbakan'ın Kürtlere anlatacak bir şeyi olmayacağını belirtti. Kürtlerin öncelikli sorununun kimlik sorunu olduğunu vurgulayan Bakır, Erdoğan'ın vereceği demeçler nedeniyle Van halkından büyük tepkiler alabileceğini söyledi.

Özerklik talebine yanıt vermeli

Van Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Yüksel de, Erdoğan'ın Van'a geldiğinde Kürt sorununun çözümüne ilişkin açıklamalar yapması gerektiğini dile getirdi. Kürtlerin anadil ve özerklik taleplerine yanıt vermesi gerektiğine dikkat çeken Yüksel, Erdoğan'ın eylemsizlik sürecinde HPG'lilerin niçin yaşamını yitirdiğine dair açıklama yapmasını beklediğini ifade etti.

İHD Van Şube Başkanı Ömer Işık ise, Erdoğan'ın katılacağı karakol açılışlarına ilişkin, Kürt halkının tepki duyacağını, barışın istendiği bir ortamda bunun doğru olmayacağına söyledi.

Söyleyecek sözü kalmadı

Başbakan Erdoğan'ın kente yapacağı ziyaret öncesi Sanat Sokağı'nda İHD, MAZLUMDER, KESK Wan Şubeler Platformu, İnşaat Mühendisleri Odası, Ziraat mühendisleri Odası, TUYAD-DER, GÖÇ-DER, KURDë-DER, MEYA-DER ve Barış Anneleri İnisiyatifi tarafından ortak basın açıklaması yapıldı. İHD Şube Başkanı Ömer Işık tarafından okunan açıklamada, Başbakan'ın tekçi söylemlerinden vazgeçerek, Kürt halkının taleplerine kulak vermesini istedi. Hükümetin sorunun çözümü yerine MGK toplantılarında savaş ilan ettiğini belirten Işık, bunun ülkeyi kaosa götürdüğünü vurguladı.

Başbakan'ın yaşanan süreçte her zaman "Benim askerim ve polisim gerekeni yapacaktır" söylemleri kullandığını da belirten Işık, "Bu söylemlerle Başbakan çözümü savaş üzerine kurgulamıştır. Böyle bir ortamda Van'a gelecek olan Başbakan Erdoğan'ın Kürt halkına söyleyecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Başbakan, İstanbul'da çılgın projelerine karşılık Kürt halkı üzerinde de çılgın siyaset yapmaktadır. 'Kürt sorunu yoktur' söylemi, çözüm çadırlarına, cuma namazlarına, sivil itaatsizlik eylemlerine karşı yapılan saldırı ve orantısız güç, gözaltı ve tutuklamalarla bir halkın geleceğini seçim propagandası uğruna mahkum etmiştir" dedi.

Öte yandan bazı Kürtlerin Van'da düzenlenecek mitinge katılmayarak protesto edeceği belirtiliyor.

'Açılışlara katılın' talimatı

Van Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentteki ilköğretim ve lise müdürlüklerine yazı gönderilerek, okullarındaki öğretmen ve personelin Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışına katılımlarının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Müdür Ali İhsan Sayılır'ın imzasıyla tüm ilköğretim ve lise müdürlüklerine yazı göndererek, okullardaki öğretmen ve personellerin Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açılışına katılım sağlanması istendi. Okullara gönderilen yazıda, "Sayın Başbakan'ımız Recep Tayyip Erdoğan 20 Mayıs 2011 tarihinde ilimize teşrif edeceklerdir. Sayın Başbakan'ımızın katılımı ile aynı gün saat 18.30'da Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılış töreni yapılacaktır. Açılışa tüm öğretmen ve personellerin katılımının sağlanması için gerekli duyurunun yapılması hususunda, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" şeklinde ifadeler yer alıyor.

Diğer taraftan Şax'ta (Çatak) muhtarlarla toplantı yapan İlçe Kaymakamı Ahmet Demirci'nin, her köyden korucular başta olmak üzere iki araçla mitinge katılım sağlanmasını istediği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, Van Valiliği'nin gönderdiği yazı üzerine Çatak İlçe Kaymakamı Ahmet Demirci, köy muhtarlarıyla bir toplantı yaptı. Toplantıda valilikten gelen yazıya dikkat çeken Kaymakam Demirci'nin muhtarlara yarın Başbakan Erdoğan'ın yapacağı mitinge katılmalarının zorunlu olduğunu söylediği kaydedildi. Kaymakam'ın yaptığı toplantıya katılan ve ismini vermek istemeyen bir muhtar, Demirci'nin muhtarlardan her köyden korucuların da içinde bulunduğu iki minibüsle mitinge katılmalarını istediğini iddia etti.



Açılışı yapılacak yol çöktü











Başbakan Tayip Erdoğan'ın, 20 Mayıs'ta Wan'a yapacağı ziyaret sırasında açılışını yapacağı Miks (Bahçesaray) yolunun 20 kilometresi açılışı yapılmadan çökmeye başladı bile. 2008 yılında yapımına başlanan yol bitmediği için tekrar ihaleye çıkarıldı.

Başbakan Erdoğan, Wan'da yapacağı miting sırasında Miks yolunun açılışını da yapacak. Ancak 2008 yılında yapımına başlanan ve şu ana kadar 37 milyon 377 bin TL harcanan Miks- Şax (Çatak) yolunun çalışmaları 3 yıldır devam ederken, bitirilmediği için tekrar ihaleye çıkarılıyor. Yolun Miks'den Kirapet Geçidi'ne kadarki 20 kilometresi ise açılmadan köstebek yuvalarını andıran bir hal aldı. Açılışı yapılacak olan ve henüz bitirilmeyen yol, bir taraftan yapılırken diğer taraftan ise çöküyor.