STK'lar Kazan Vadisi'nde PKK'lı cesedi aradı

T24 -

İHD Başkanı Akbulut: Çeşitli silahlar kullanılmış



Hakkari’ye 70 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca ilçesine bağlı Cevizli Köyü’nün 5 kilometre uzağında bulunan Kazan Vadisi’nin uzantısı olarak bilinen Piran Vadisi’nde 10 gün boyunca sürdürülen hava destekli operasyonlarda öldürülen PKK’lılardan 24’ünün cesedi geçen hafta bölgeden alınarak kimliklerinin saptanması için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.Aynı bölgede 7 PKK'lının cesedinin daha olduğu açıklamaları üzerine de bölgede arama-tarama çalışmaları başlatıldı. Ailelerin başvurusu üzerine PKK’lılara ait cesetlerin bulunması için BDP ve İHD yetkilileri yaklaşık 100 kişiyle dün sabah saatlerinde Hakkari’den yola çıkarak çatışmaların olduğu bölgeye gitti.Bölgede inceleme yapanlar, Cevizli Köyü’nden 5 kilometre uzaklıkta bulunan Piran Vadisi’nde F-16 savaş uçaklarının bombardımanı sonucu PKK'lıların gizlendiği belirtilen bazı mağalar kullanılmaz hale getirildiğini, bölgede PKK'lılara ait olduğu tahmin edilen kıyafetler bulunduğunu söyledi. Çatışma bölgesinde çok sayıda uçaksavar mermisi, patlamamış el bombası ve boş kovan ile şarapnel parçalarına da rastladıklarını belirten grup, bölgeye götürdükleri iş makinasıyle kayalıkları kazarak PKK’lı ceseti aradı, PKK'lılara ait giysilere rastlandığını söyledi.Hava saldırısı sonucu geride kalan giysi parçalarını gösteren İHD Hakkari Şubesi Başkanı İsmail Akbulut, çatışmaların yoğunlukta olduğu bölgede 7 cesedin çatışma alanında olduğu iddiasıyla ailelerin kendilerine başvurduğunu söyledi. Bu nedenle çatışma bölgesine geldiklerini belirten Akbulut, şöyle konuştu: "Burada 24 ceset alınarak Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş. 7 cesedin daha bölgede olduğu iddia edildi. Biz de cenazelerin bulunması için Hakkari Valiliğine İHD olarak başvurduk ve çatışma bölgesine girişimize izin verildi. Ailelerle birlikte çatışmaların yaşandığı alana geldik. Burada çok vahim bir tablo ile karşılaştık. Çok çeşitli silahların kullanıldığına dair bulgular var burada. Görgü tanıklarının beyanlarına göre burada kimyasal silah kullandığı şüpheleri var. Biz de bunun üzerine burada doku örnekleri aldık. Burada kesin bir şey söylememiz doğru değil, dokuların sonuçlarını bekleyeceğiz. Biz çatışma bölgesini dolaştık ancak sözü edilen 7 cenazeye rastlamadık."