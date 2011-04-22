STK'lar AB sürecinin canlanmasını istiyor!

T24 - İktisadi Kalkınma Vakfı ile Türkiye Avrupa Vakfı’nın koordinasyonunda bugün toplanacak olan 100’ün üzerinde sivil toplum kuruluşu, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri sürecinin hızlandırılmasını isteyecek. Toplantıdan Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki karar alıcılara yönelik bir bildirinin çıkması hedefleniyor.



Bugün 100’ün üzerinde sivil toplum kuruluşunun temsilcileri İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ile Türkiye Avrupa Vakfı’nın koordinasyonunda biraraya gelecek ve Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakere sürecinin hızlandırılmasını isteyecek. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Aralarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), TÜSİAD, MÜSİAD, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Hak-İş, Türk-İş, Barolar Birliği gibi kuruluşların temsilcileri ile üniversitelerden temsilcilerin bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının yapacağı toplantının amacı Türkiye’nin Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri sürecinin hızlandırılarak sonuçlandırılması için sivil toplum desteğini güçlü bir şekilde ortaya koymak. Toplantıya katılan kuruluşlar, bu çerçevede yaptıkları çalışma ve hazırlıkları anlatacak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunup hükümete ve Avrupa Birliği’ne verilecek en net mesajı oluşturmaya çalışacak. Toplantıdan Türkiye ve Avrupa Birliğin’deki karar alıcılara yönelik bir bildirinin çıkması hedefleniyor.





Süreç yavaşladı



Basına kapalı olarak gerçekleştirilecek sivil toplum platformu toplantısının ardından saat 12.00’de bir basın açıklaması yapılacak. Toplantıya katılacak olan kululuşların temsilcileri, amaçlarının Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılmasını olduğunu vurguladı. Türkiye’nin müzakere sürecinde çok yavaşladığına dikkat çeken temsilciler, “Üyelik müzakerelerinde ciddi zaman kaybedildi, süreç çok yavaşladı. Devlet kanadında süreç yavaşladı ama biz iş dünyası olarak hızımızı kesmedik. Elimizden geleni yapıyoruz, Avrupa’da lobi çalışmalarına devam ediyoruz. Bu toplanıyla da en azından süreci yeniden canlandırmak, hükümeti bu konunun öncelikli olduğuna yönelik bir mesaj vermek istiyoruz. Çünkü müzakere süreci canlı bir şekilde sürerken Türkiye’nin demokratikleşmesi anlamındaki çalışmalar da daha hızlı ve kolay yürütülüyordu” değerlendirmesini yaptılar.





12 başlıkta müzakereler donduruldu



- 40 yıldan bu yana AB’nin bekleme odasındaki Türkiye ile müzakereler 3 Ekim 2005 tarihinde resmen başladı.



- 35 başlığın 35’inde de tarama süreci tamamlandı. Açılan 14 başlığın 1’i kapanırken (Bilim ve Araştırma), 13 başlıkta müzakereler halen devam ediyor.



- Türkiye’nin Kıbrıs Rum Kesimi’ne hava ve deniz limanlarını açmaması nedeniyle Rum Kesimi’nin teşvikiyle alınan AB Dışişleri Bakanları kararı uyarınca 8 başlıkta müzakereler donduruldu.



- Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin 35 toplam başlıktan 4’üne daha, “Bu başlıklar tam üyelikle ilgili. Ben Türkiye’nin tam üyeliğine karşıyım” diyerek veto koyması nedeniyle 12 başlıkta müzakere süreci tamamen donmuş durumda.





Babacan: Belki Norveç gibi dışarda kalırız



BaşbakanBA Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ali Babacan, dün Forum İstanbul’da yaptığı konuşmada Türkiye’nin AB üyelik sürecine değindi. Babacan, şöyle konuştu: “AB hedefimiz, başarı için en önemli dış çıpadır. Ekonomik konularda AB’den öğreneceğimiz şeyler azaldı. Ancak bir demokraside, bir temel hak ve özgürlüklerde, bir yargı sisteminde henüz AB standartlarından uzağız. AB hedefi, kim ne derse desin mutlaka orada sapasağlam durması gereken hedef. Hedef diyorum, çünkü üyelik olur olmaz ayrı mesele... Bizim AB hedefine ulaşmak için yapacağımız reformlar bizim için önemli. Belki Norveç gibi oluruz, dışarda kalırız, belki AB’nin aklı başına gelir, ’Biz gittikçe küçülüyoruz, önemimiz azalıyor, bari Türkiye’yi alalım da yeniden güçlenelim’ diyebilir.”





