STK temsilcilerinden 'Fabrikaya sahip çıkalım' çağrısı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, özelleştirme kapsamına alınan Burdur Şeker Fabrikası\'nın kentteki odalar, işadamları ve halkın bir araya gelip satın alması görüşünü gündeme getirdi. Şeker fabrikasının Burdur\'un can damarı olduğuna işaret eden STK temsilcileri, \"Fabrikaya sahip çıkalım\" çağrısı yaptı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından satışı yapılacak 14 şeker fabrikası arasında yer alan Burdur Şeker Fabrikası ile ilgili Burdur Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar, Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir ve Şeker- İş Sendikası Burdur Şube Başkanı Mustafa Onay açıklamalarda bulundu.

\'ÇALIŞMASINI DEVAM ETTİRMEMİZ GEREKİYOR\'

Yılmaz Başar, \"Devletimiz bir karar vermiş, bu karar karşısında bizim \'özelleştirilmesin\' diye feryat etmemizin pek bir faydası olacağını düşünmüyorum. Özelleştirme süreci başladı. Biz kendimizi avutmak, birbirimizle tartışmak yerine çok hızlı bir şekilde hareket edip, oluşumlarımızı gerçekleştirip, şeker fabrikasını Burdurlu odalar, işadamları ve halk bir araya gelip, alıp çalışmasını devam ettirmemiz gerekiyor\" dedi.

\'FABRİKAYA SAHİP ÇIKALIM VE ALALIM\'

Başar, \"Daha önceki yıllarda süt fabrikası özelleştirilmesi sonucunda meydana gelen sütteki arz talep dengesizliğinin şeker fabrikası için de geçerli olabileceğini öngörüyorum. Özelleştirmede fabrikayı alan kişinin mantığında ne yatıyor. Fabrikayı işletmek mi, yoksa arazisinden faydalanmak mı yatıyor? Bunu net olarak bilemediğimiz için Burdurlular olarak bu fabrikaya sahip çıkalım ve alalım\" diye konuştu.

\'BURDUR\'UN CAN DAMARI\'

Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, şeker fabrikasının ekonomisi tarıma dayalı Burdur\'un en önemli tesisi olduğunu vurguladı. Demir, şöyle dedi:

\"Burdur tarım ve hayvancılık ilidir. Şu anda Burdur\'un elinde kalan tek tesis şeker fabrikasının özelleştirilmesi daha önce özelleştirilmesi yapılan süt fabrikası gibi olacaksa Ziraat Odası olarak buna karşıyız. Özelleştirilecek olursa da bünyesinde barındırdığı sektörler açısından da değerlendirdiğimiz zaman Burdur\'un can damarı olan şeker fabrikasının Burdur\'a mal edilmesi çalışmalarını destekliyoruz. Bunu yapacak olan da Burdur Ticaret ve Sanayi Odası\'dır. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası\'nın öncülüğünde fabrikanın Burdur tarafından alınması için herkesin taşın altına elini koyması gereklidir. Yabancı kişilere satılması yerine şeker fabrikamıza sahip çıkacağız ve önümüzdeki dönemde yağacağımız çalışmalarla fabrikamızı Burdur\'a kazandıracağız. Sayın Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın bu konuda Burdurlunun yanında olacaklarına inanıyoruz.\"

\'BU BACANIN TÜTMESİNİ İSTİYORUZ\'

Şeker- İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Onay da \"Burdur Şeker Fabrikamızın şartnamesi 20 Şubat tarihinde hazırlanarak ihale sürecine girildi. 18 Nisan 2018\'de ihaleye çıkılacağı kesinleşti. Öncelikle bu fabrikanın gerçek sahibi üreticileri, besicileri, taşıyıcıları, fabrika işçileri, tüm Burdurluları fabrikaya sahip çıkmaya davet ediyorum. STK\'lardan çok ciddi destek var. İnşallah bu desteğin özelleştirmenin iptaline kadar gideceğini tahmin ediyoruz. Burdur kaybetmesin. Bu bacanın tütmesini istiyoruz\" dedi.



FOTOĞRAFLI