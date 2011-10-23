-STK temsilcileri açıklama yapacak ANKARA (A.A) - 22.10.2011 - Aralarında TOBB, Türk-İş, Kamu-Sen, Memur-Sen ve TESK başkanlarının da bulunduğu STK temsilcileri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile siyasi parti liderlerine gerçekleştirdikleri ziyaretler sonrasında aldıkları kararlarla ilgili yarın açıklama yapacak. Yapılan yazılı açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının 21 Ekim Cuma günü, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan ile siyasi parti liderlerini ziyaret ettiği hatırlatıldı. Açıklamaya göre, STK Başkanları, istişareler sonucunda aldıkları kararları yarın düzenleyecekleri basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacak.