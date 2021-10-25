STK'lardan milletvekillerine çağrı: Irak ve Suriye tezkeresine hayır demenizi bekliyoruz

78’liler Girişimi, Alevi Bektaşi Federasyonu ve Silivri Demokrasi Platformu’nun da aralarında bulunduğu 23 sivil toplum kuruluşu, Meclis’e gönderilen Irak ve Suriye tezkeresiyle ilgili milletvekillerine 'hayır' oyu kullanma çağrısında bulundu.

23 STK’nın ortak yaptığı yazılı açıklamada tezkerenin kabul edilmesi halinde ülkenin devasa sorunlarının büyüyeceği ve halkın acılarının katlanacağı belirtilerek milletvekillerine “Cumhuriyetin bekasını, halkımızın birliğini, ülkemizin esenliğini koruma yemininize sadık kalacağınız, savaşçı maceracı politikaların payandası ve bu ağır suçun ortağı olmayacağınız umuduyla, vatansever, barışsever bir karar vermenizi, tezkereye hayır demenizi bekliyoruz” çağrısı yapıldı.

23 STK tarafından yapılan açıklama şöyle:

Sayın Milletvekili,

Ekonomik, siyasal, toplumsal alanlarda ciddi bir darboğazda olduğumuz bu son derece kritik dönemde, iktidara iki yıl süreyle sınır ötesi operasyon yetkisi tanıyan tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi ülkemizin devasa sorunlarını daha da büyütecek, halkımızın acılarına acılar katacaktır.

Yabancı ülkelere asker gönderme kararı parlamentonun aslî yetkilerindendir, yetkinizi tek kişinin iradesine devretmeyin, vahim sonuçları kısa sürede görülecek olan böyle bir adımın atılmasına engel olun.

Evlatlarımızın kanını canını, Türkiye’nin ekonomik-toplumsal geleceğini, bölge barışını ve ülkemizin saygınlığını tehlikeye atacak bu kararın alınmasında payınız olmayacağını umut etmek istiyoruz.

Cumhuriyetin bekasını, halkımızın birliğini, ülkemizin esenliğini koruma yemininize sadık kalacağınız, savaşçı maceracı politikaların payandası ve bu ağır suçun ortağı olmayacağınız umuduyla, vatansever, barışsever bir karar vermenizi, tezkereye hayır demenizi bekliyoruz.

Milletvekillerine Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' çağrısı yapan STK'lar:

78’liler Girişimi, Adam-Der, Alevi Bektaşi Federasyonu, Anıtpark Forum,

Ankara 78’liler Girişimi, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi,

Anti Kapitalist Müslümanlar, Barış Vakfı, Demokrasi İçin Birlik (DİB),

Diyalog Grubu, Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu,

Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı,

Hak ve Adalet Platformu, İvme Hareketi, Mağdurlar için Adalet Platformu, Rosa Kadın Derneği, Silivri Demokrasi Platformu,

Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Merkezi,

Sivil Siyaset Platformu, Türkiye-Almanya Kültür Forumu,

Yeryüzü Güncesi, Yurttaş Girişimi.