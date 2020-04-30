STK'lardan Diyanet'e Ankara Barosu tepkisi: Diyanet İşleri, Anayasal görevlerinin dışında hareket etmektedir

Aralarında Alevi Bektaşi Federasyonu, Tüm Emekli-Sen, Türk Hukuk Kurumu ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin de bulunduğu 22 Sivil Toplum Kuruluşu'nun (STK) imzaladığı ortak bildiride, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cumhuriyet kurumu olmaktan uzaklaştığı ve Anayasal görevlerinin dışına çıktığını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı adına özellikle son dönemde yapılan açıklamalar, din ve inanç özgürlüğü sömürüsünü ön plana alan sınır tanımaz bir niteliğe dönüşmüş ve bir hukuk kurumu olan Ankara Barosu'nu da hedef almıştır. Bu hedef alış, anayasanın değiştirilemez nitelikteki maddesinde de güvence altına alınan bir “hukuk devleti”nde kabul edilemez niteliktedir." açıklamasında bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii'nde yaptığı ve Diyanet TV'de yayınlanan cuma hutbesinde LGBTİ+lıların nesli çürüttüğünü belirterek, hedef göstermiş, Ankara Barosu ise "Konuşmayı şaşkınlık ve ibretle izledik" ifadelerini kullanmış ve sonrasında Baro hakkında soruşturma başlatılmıştı.

22 sivil toplum kuruluşu bugün yayınladıkları ortak bildiride, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara Barosu'nu hedef almasının 'hukuk devleti'nde kabul edilemez olduğunu belirtti.

22 sivil toplum kuruluşunun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

3 Mart 1924'te çıkartılan üç devrim yasası kapsamında Şer'iye ve Evkaf Vekaleti kapatılarak, Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

Ancak bugün gelinen noktada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Cumhuriyet kurumu olmaktan uzaklaştığı ve Anayasal görevlerinin dışında hareket ettiği görülmektedir.

Din ve inanç özgürlüğü, Anayasa ve evrensel düzenlemelerle güvence altına alınmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı din ve inanç özgürlüğü ile ilgili olsun veya olmasın, hukuksal konular dahil olmak üzere her konuda şer'an fetva veren bir kurum niteliğine dönüşmüştür.

Laik hukuk sistemi kurallarını gözeterek görev yapması gereken Diyanet İşleri Başkanlığı, din ve inanç özgürlüğü sömürüsünü ileri noktalara taşımaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı adına özellikle son dönemde yapılan açıklamalar, din ve inanç özgürlüğü sömürüsünü ön plana alan sınır tanımaz bir niteliğe dönüşmüş ve bir hukuk kurumu olan Ankara Barosu'nu da hedef almıştır. Bu hedef alış, anayasanın değiştirilemez nitelikteki maddesinde de güvence altına alınan bir “hukuk devleti”nde kabul edilemez niteliktedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir devrimle kurulduğunu gözardı etmeden, sorumlulukları ve Anayasal sınırları içinde hareket etmek zorundadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ADD Çankaya Şubesi

Alevi Bektaşi Federasyonu

Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu

Ankara CUMOK

Ankara Dayanışma Derneği

Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası

Ankara Varto-Der

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği Türkiye Temsilciliği

Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi

Devrimci 78'liler Federasyonu

Hacıbektaş Eğitim Kültür Derneği

Hünkar Hacıbektaş Veli Kültür, Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Hukukcu Dayanışması

Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu

Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şubesi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

Sosyal Demokrasi Derneği

Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği

Tüm Emekli-Sen

Türk Hukuk Kurumu