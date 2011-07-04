-STING "İPTAL" GEREKÇESİNİ AÇIKLADI ASTANA (A.A) - 04.07.2011 - Kazakistan'ın başkenti Astana'da bugün yapılması planlanan Sting konserinin ülkedeki işçi hakları ihlalleri ve insan haklarına aykırı tutum nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Ünlü İngiliz şarkıcı Sting, Astana'nın başkent ilan edilişi ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in doğum günü dolayısıyla ''Astana Günleri'' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konserin iptal gerekçesini kendisine ait ''www.sting.com'' internet sitesinden açıkladı. Konsere saatler kala yapılan iptalle ilgili olarak Kazakistan'daki işçi hakları ihlalleri ile insan haklarına aykırı durumu gerekçe gösteren Sting, Uluslararası Af Örgütü'nün son zamanlarda Kazakistan'daki petrol işçilerinin, sendika liderlerinin ve onlarla birlikte çalışan sivil toplum örgütü temsilcilerinin baskılara maruz kaldığına dair raporlar hazırladığını belirterek, ''Petrol ve gaz işçileri ile ailelerine karşı sergilenen sert tutum devam ederken benim orada konser vermem kabul edilemezdi'' ifadesini kullandı. İnsan hakları ihlalleriyle 40 yıldır mücadele ettiğini kaydeden Sting, konser vermesinin, yapılan işçi hakları ihlalleri ile insan haklarına aykırı tutuma ''onay vermek'' anlamına geleceğini, bunu da kabul edemeyeceğini vurguladı.