Stiglitz: Yeni bir strateji olmadan Euro ayakta kalamaz

T24 - Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, eurobond çerçevesinde bir uygulama olmadan euronun ayakta kalmasının "çok zor" olacağını söyledi.



BBC televizyonunun bir programına katılan Stiglitz, eğer çözüm bulunmazsa borç krizinden en çok etkilenen euro bölgesi ülkelerinde mali açıdan manevra alanı kalmamış olmasının sorunu daha da derinleştireceğini söyledi.



"Eğer eurobond benzeri bir çerçeve kurulamazsa zor durumdaki euro bölgesi ülkelerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamaları çok güç olur."



Nobel ekonomi ödülünü 2001 yılında kazanmış olan Stiglitz , eurobondların sınırlı ve koşullara bağlı olarak çıkarılmasıyla, şu andaki kredi sisteminin işlemez duruma gelmesinin önüne geçilebileceğini söyledi.



Stiglitz, "Şu anda hükümetler kendi ülkelerindeki bankalardan borç alıyorlar ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) bu tutarlardan belirli indirimler yapıyor" dedi.



"Aslında eurobondlar gerçekte yürürlükte ama bu hiç saydam olmayan bir yöntemle ve şu andaki sistemin nasıl yürüyeceği hakkında derin bir belirsizlik içinde oluşuyor."



Eurobond fikrine, kendi ekonomisinde borçlanma maliyetlerini yükselteceğinden ve euro bölgesinin Yunanistan gibi zayıf üyelerinin ekonomilerinde reform yapma isteğini zayıflatacağından korkan Almanya'dan ciddi direniş var.



Stiglitz, eğer zor durumdaki euro bölgesi ülkeleri borçlarını ödeyemezlerse, Almanya'nın "ciddi sonuçlara" katlanmak zorunda kalacağını söyledi.



Stiglitz, zayıf bir üyenin euro sisteminden çıkması yerine Almanya'nın çıkmasının, ortak para biriminin yaşaması açısından daha yararlı olacağını belirtti.



"Almanya'nın eurodan çıkması euro için daha iyi olur çünkü Yunanistan, İrlanda ve Portekiz sistemden çıkarlarsa bu ülkelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasının doğuracağı sonuçlar çok ağır olur."



"Eğer Avrupa istikrar veya dayanışma için bir eurobond yapısına ihtiyaç olduğuna karar verirse, ki Almanya bunu istemiyor, o zaman Almanya'nın (eurodan) çıkması gerekir."