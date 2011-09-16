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Ekonomi

Stiglitz: Türk ekonomisi her şeye rağmen büyüyebilir

Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, Türkiye ekonomisinin AB ve ABD'deki daralmaya rağmen büyüyebileceğini gösterdiğini söyledi.

16 Eylül 2011 03:00

T24 - Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, Türkiye ekonomisinin AB ve ABD'deki daralmaya rağmen büyüyebileceğini gösterdiğini söyledi. Stiglitz, dünya ekonomisi için kötümser olduğunu kaydetti.
 

Fon Yönetim Şirketi Abraaj Capital'in konferansına katılmak üzere İstanbul'a gelen Nobel Ödüllü Ekonomist Joseph Stiglitz'den Türkiye'ye övgü geldi.


ntvmsnbc'den Bucu Göksüzoğlu'nun haberine göre; Stiglitz, "Türkiye ekonomisi hakkında iyimserim. Türk ekonomisi AB ve ABD'deki daralmaya rağmen büyüyebileceğini gösterdi. Merkez Bankası'nın politikaları çok yenilikçi ve yerinde. Bu politikalar Türkiye'de büyümeyi destekliyor. Ancak dünyada yaşanan olaylardan tamamen izole olmanın bir yolu yok. AB'nin durumundan diğer gelişmekte olan ülkeler gibi siz de etkileneceksiniz ama gelişmekte olan ulkelerde büyümeler biraz yavaşlasa da sonra tekrar güçlenecek" dedi.


Dünya ekonomisi içinse kötümser olan Stiglitz şunları kaydetti: "Avrupalı liderlerin kendilerini sorunları çözmeye adadıklarına inanıyorum ancak siyasi süreç genelde çok yavaş ilerliyor. Politika yapıcılar ise yavaş ilerliyor. Temmuz'da alınan kararlarlar iyi olmasına rağmen hala uygulanmadı. Avrupa'da daha büyük bir kargaşa yaşanma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Üstelik Avrupa'da bankalar şeffaf olmadığı için finansal kriz riski de var. Bu nedenle piyasalarda son haftalarda gördüğümüz dalgalanmanın devam etme olasılığı yüksek."


ABD ekonomisiyle ilgili de umutsuz olan Stiglitz, "ABD ekonomisi hiç de iyi durumda değil. Obama ve Bush temel risklerine ne olduğunu anlayamadılar. Lehman Brothers krizinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen ekonomi sağlığına kavuşamadı. Küresel ekonominin geneliyle ilgili konuşursak, kötümserim. çünkü ortak çözüm arayışı azalmış durumda."


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