-STEVIE WONDER'DAN BM'YE ÇAĞRI CENEVRE (A.A) - 20.09.2010 - Ünlü Amerikalı şarkıcı Stevie Wonder, BM'ye çağrıda bulunarak, küresel telif hakları konusunda körlere kolaylık gösterilmesini istedi. Gözleri görmeyen kişilerin, bilim, tarih ve diğer konularda yazılmış milyarlarca kitabı okuyamadığına dikkati çeken, kendisi de kör olan ünlü şarkıcı, 184 ülkenin üye olduğu BM'ye bağlı ''Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne başvuruda bulundu. Yaptığı başvuruda, dünyada 300 milyondan fazla ''karanlıkta yaşayan'' insan bulunduğunu hatırlatan Wonder, bu insanların ''okuyarak aydınlığa ulaşmak'' istediğini anlattı. Telif hakkıyla korunan kitapların ticaretinin, gözleri görmeyen insanların okuyabileceği hale getirilmesine olanak sağlamak amacıyla, kolaylaştırılması konusunda bir anlaşma yapılmasını isteyen Wonder, bu konuda çeşitli tekliflerin bulunduğunu belirtti. Konu hakkında uzlaşma çağrısında bulunan Wonder, diplomatlara da takılmadan edemedi ve ''Lütfen bu konuyu çözüme kavuşturun. Yoksa neyi yapmadığınız konusunda bir şarkı yazmak zorunda kalacağım'' dedi.