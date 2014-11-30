Steven Gerrard, Liverpool'dan ayrılıyor mu?

Liverpool'un 34 yaşındaki kaptanı Steven Gerrard'ın sezon sonu takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, haftalık 140 bin sterlinlik kazancı yönetim tarafından fazla bulunan tecrübeli futbolcunun, Liverpool ile yeni bir sözleşme imzalamaması halinde kariyerini sonlandırmayacağı ve futbol hayatını yurt dışında sürdürebileceği öne sürüldü.

NTV Spor'da yer alan habere göre, sezon sonu Liverpool ile sözleşmesi bitecek Gerrard, ocak ayından itibaren serbest oyuncu statüsüne geçeceği için diğer kulüpler ile transfer görüşmelerine başlayabilecek.

Daha önce sözleşmesini yenilemek için henüz görüşmelerde bulunulmadığını belirten Gerrard, gelecek yıl Liverpool'da kalıp kalmayacağına kulübün karar vereceğini açıklamıştı.

Altyapısından yetiştikten sonra 1998'den bu yana profesyonel kariyerine devam ettiği Liverpool formasıyla şu ana kadar 662 karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu, bu maçlarda 169 gol attı.

16 yıldır formasını giydiği Liverpool'dan ayrılması gündemde olan ve adı bazı ABD kulüpleri ile anılan Gerrard, temmuz ayında İngiltere Milli Takımı'nı bıraktığını da duyurmuştu. Gerrard, milli takım formasıyla ise 114 maçta 21 gol attı.