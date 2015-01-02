Steven Gerrard 16 yıl sonra Liverpool'dan ayrılıyor

İngiliz devi Liverpool'un efsane kaptanı Steven Gerrard sezon sonunda takımından ayrılıyor.

Liverpool yönetimi, Gerrard'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılmayacağını doğruladı.



8 yaşında Liverpool altyapı akademisine giren efsane oyuncu, 16 yıldır aralıksız Liverpool forması giydi. Liverpool kariyerinde İstanbul'da Milan ile oynadıkları final karşılaşmasını kazanarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Gerrard, Premier Lig'de ise benzer bir başarıya ulaşamadı.



Gerrard'ın, gelecek sezon kariyerine Amerikan Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy takımında devam etmesi bekleniyor.



34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bugüne kadar Liverpool formasıyla 695 karşılaşmaya çıkarak 180 gole imza attı.