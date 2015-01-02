T24 LogoT24 Logo
Spor

Steven Gerrard 16 yıl sonra Liverpool'dan ayrılıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un efsane futbolcusu Steven Gerrard, sezon sonunda ayrılmaya karar verdi

02 Ocak 2015 19:47

İngiliz devi Liverpool'un efsane kaptanı Steven Gerrard sezon sonunda takımından ayrılıyor.

Liverpool yönetimi, Gerrard'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılmayacağını doğruladı.

8 yaşında Liverpool altyapı akademisine giren efsane oyuncu, 16 yıldır aralıksız Liverpool forması giydi. Liverpool kariyerinde İstanbul'da Milan ile oynadıkları final karşılaşmasını kazanarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Gerrard, Premier Lig'de ise benzer bir başarıya ulaşamadı.

Gerrard'ın, gelecek sezon kariyerine Amerikan Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy takımında devam etmesi bekleniyor.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu,  bugüne kadar Liverpool formasıyla 695 karşılaşmaya çıkarak 180 gole imza attı.

 

ETİKETLER

steven gerrardliverpoolingiltere premier liglos angeles galaxy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24