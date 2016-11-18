Steven Gerard teknik direktör oluyor

ABD macerasına sohn veren Steven Gerard, ülkesine teknik direktör olarak dönmeye hazırlanıyor.

Liverpool'da geçirdiği 17 senenin ardından geçen sezon MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy takımına giden ve burada geçirdiği bir sezonunluk maceranın ardından ayrılma kararı alan 36 yaşındaki yıldız futbolcu Steven Gerard'ın, İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre ülkesi takımlarından MK Dons'un teknik direktörlük teklifini değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Football League One'da mücadele eden MK Dons takımında Teknik Direktör Karl Robinson, 17 maçta aldığı 17 puanın ardından ekim ayında görevinden ayrılmıştı