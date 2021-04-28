Steven Caulker için transfer harekatı!

Kadrosunda stoper hattında Vida, Welinton ve Montero'yu bulunduran Beşiktaş, Alanyaspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İngiliz savunmacı Steven Caulker için harekete geçiyor.

Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in bonservislerini almak adına görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, diğer yandan Kenan Karaman, Salih Uçan ve Salih Özcan ile temas halinde.

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın, savunma için Alanyaspor formasını giyen Steven Caulker'i istiyor.



Deneyimli hoca, kulübüyle sözleşmesi haziran ayında bitecek 29 yaşındaki oyuncu için yönetime olumlu rapor verdi.

Bu transferde bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah-beyazlılar, oyuncuyla yıllık 1 milyon Euro'nun altında bir rakama anlaşmayı planlıyor. Beşiktaş, lig biter bitmez Steven Caulker ile pazarlık masasına oturacak.