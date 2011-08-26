Steve Jobs'un istifası Apple'a 28 milyon milyar dolara mal oldu

T24 - Teknoloji dünyasının dahisi olarak gösterilen Steve Jobs'un, kurucusu olduğu Apple’ın CEO’luğundan istifa etmesi hem Apple hayranlarını hem de hissedarlarını üzdü. Hastalığı nedeniyle istifası beklenen Jobs, “O gün geldi” diyerek kararını duyurunca, Apple hisseleri 28 milyar dolar eridi.





Silikon Vadisi’nin efsanevi ismi Steve Jobs, kurucusu olduğu Apple’ın CEO’luğundan istifa etmesi teknoloji dünyası kadar, Amerikan borsalarını da sarstı. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan 56 yaşındaki Jobs’ın istifası bir süredir beklenmesine karşın, hem Apple hayranları hem de hisse senedi yatırımcıları bu kararı soğukkanlılıkla karşılayamadı. Bundan sonra sadece Apple’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Jobs’un, CEO’luktan ayrıldığını duyurması Apple hisselerine yüzde 7’lik düşüş olarak yansırken, rakip şirketlerin hisseleri yükseldi.

Maalesef o gün geldi



Daha önce pankreas kanseri tedavisi gördükten sonra karaciğer nakli operasyonu geçiren ve 17 Ocak’tan bu yana sağlık nedeniyle dinlenmeye çekilen Jobs, çalışanlara gönderdiği e-postada şunları söyledi: “Her zaman, bir gün gelir de Apple CEO’su olarak görevlerimi ve beklentileri daha uzun süre yerine getiremeyecek duruma gelirsem bundan ilk sizin bilginiz olacağını söyledim. Maalesef o gün geldi.”

İlk tepki 28 milyar dolar



Jobs, istifasını duyurduğu e-postayı çalışanlara borsanın kapanışından sonra gönderse de, kararın duyulması kapanış sonra yapılan işlemlerde Apple hisseleri yüzde 7 geriledi. İstifa duyulur duyulmaz ‘after market denilen’ işlemlerle 28 milyar dolar eriyen hisseler, dün Nasdaq’ın açılışında biraz toparlansa da güne yüzde 2 kayıpla başladı. Önceki günkü kapanışını 348 milyar dolardan yapan Apple hisseleri, bu toparlanmayla ancak 340 milyar dolar seviyesine geldi. Nasdaq’daki değer kaybı ise gün içinde yüzde 1 oldu.

Apple Jobs’suz ne yapacak



Petrol şirketi Exxon’dan sonra ABD’deki en değerli ikinci şirketi haline getiren yaratıcı güç olarak görülen Jobs, açıklamasında CEO’luk görevini sağ kolu olarak bilinen Tim Cook’a bırakırken, bu görev değişiminin Apple’ın yakın vadede ürün lansmanı projelerini aksatması beklenmiyor. Daha önceden gelen haberlere göre, Apple’ın eylülde olası yeni bir iPhone, 2012 yılında da yeni iPad’in piyasaya sürülmesi planları bulunuyor. Yine de, kurucusu ve yenilikçi işlere imza atan Jobs olmaksızın şirketin gelecek ya da ondan sonraki yıllarda yaratıcı bir güç olarak kalıp kalmayacağı merakla bekleniyor.

Rakip hisseler yükseldi



İşte Apple hisselerine, kararın duyulmasından hem sonra yüzde 7 kaybettiren de bu soru işleri oldu. Jobs’un istifa kararının duyulmasının hemen ardından, Apple’ın en önemli çip tedarikçisi ve akıllı telefonlar ile tablet piyasasındaki rakibi Samsung’un hisseleri ise yüzde 3 değer kazandı. Apple ile Samsung arasındaki patent savaşları ise devam ediyor. Apple’ın rakibi Sony’nin hisseleri de arttı.

En büyük Amerikan lideriydi



Google Başkanı Eric Schmidt, “Steve Jobs, ABD’nin son 25 yılındaki en başarılı CEO’su” derken, “O, olağanüstü bir şirket inşa etmek için bir sanatçının dokunuşu ve bir mühendisin öngörüsünü eşsiz biçimde birleştirdi. O, tarihteki en büyük Amerikan liderlerinden biriydi” sözleriyle duygularını dile getirdi. e-Bay eski yöneticisi Meg Whitman da “Steve Jobs bizim kuşağımızın iş dahisi. Onun Aplle’a katkılarının, teknolojiye katkılarının, açıkçası Amerika’ya katkılarının iş dünyasında benzeri yok. O hayret verici biri” diye konuştu.

Apple’da bir dönem kapandı



Walt Disney’in Yönetim Kurulu üyeliğinde kalacağı belirtilen Steve Jobs’un istifası, Apple’da bir dönemin kapandığının işareti olarak kabul ediliyor. Jobs’u destansı bir kişi olarak tanımlamak için “karizmatik, ileriyi gören, zalim, mükemmeliyetçi ve diktatör” gibi ifadeler kullanılırken Jobs, teknoloji dünyasının şimdiye kadar bilinen en büyük ‘hayalperesti’ olarak da tanınıyor. Jobs’u, “insanlık tarihindeki en büyük CEO” olarak tanımlayan eski Apple çalışanı Guy Kawasaki, “Birçok fani Steve Jobs gibi bir kişiyi anlayamaz. O sadece farklı bir işletim sistemi” ifadesini kullandı. Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, Jobs için, “teknoloji dünyasındaki en ilham verici kişi” tanımlamasını yaparken, ABD Başkanı Barack Obama, Jobs’u “Amerikan rüyasının simgesi” olarak görüyordu.



