-Steve Jobs'un bilinmeyen yönleri ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Apple'in kurucusu Steve Jobs'un bilinmeyen yönleri, ölümünün ardından ortaya çıkmaya başladı. Perşembe günü uzun süre mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşen Jobs, özel yaşamını mümkün olduğunda gizli tutmaya çalışmıştı. Doğumundan kısa bir süre sonra Clara ve Paul Jobs çifti tarafından evlat edinilen Jobs, biyolojik annesi Joanne Simpson ile bir araya gelmiş; ancak Suriye asıllı bir Müslüman olan biyolojik babası Abdülfattah John Jandali ile ilişki kurmayı reddetmiş. Jobs, biyolojik annesiyle babasının kimliğini araştırırken bir de kız kardeşi olduğunu öğrenmiş. Kardeşi Mona Simpson, daha sonra filmi çekilen "Buradan Başka Her Yerde" adlı romanın yazarı. Tanışmalarının ardından Jobs ve Simpson, yakın bir ilişki kurmuş ve Simpson, ünlü eserini kardeşine ithaf etmiş. Dünyanın en başarılı şirketinin kurucu olan Jobs, üniversiteden mezun olamamış. California'daki Cupertino Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1972 yılında Portland'daki Reed Üniversitesi'ne kaydolan Jobs, özel okul ücreti ailesine ağır geldiği için ilk dönemin ardından okulu terk etmek zorunda kalmış. 2005 yılında Stanford Üniversitesi'nde yaptığı ünlü konuşmada Jobs, Reed'teki günlerini anlatırken "Bir yatağım yoktu. Arkadaşlarımın odasında yerde uyuyordum. Yiyecek almak için kola şişelerini satıyor, Pazar geceleri Hare Krişna tapınağında verilen yemekte karnımı doyurmak için saatlerce yürüyordum" demişti. Jobs, evliliğini de gözlerden ırak tutmak için elinden geleni yapmıştı. Jobs'un eşi ve üç çocuğunun annesi Laurene, Pensilvanya Üniversitesi'nin ünlü Wharton Akademisi'nden mezun bir girişimci. 1991 yılında bir Budist keşişin evlendirdiği çift, Stanford Üniversitesi'nde tanışmış. Jobs, Laurene'ne çıkma teklif etmek için önemli bir toplantıdan kaytarmış: "Park yerinde elimde arabamın anahtarları duruyordum. Kendi kendime, eğer bu gece dünya üzerinde geçireceğim son geceyse bir iş toplantısına mı katılmalıyım yoksa bu kadınla mı geçirmeliyim diye sordum. Sonra koşarak park yerinden çıktım ve ona benimle yemeğe çıkıp çıkamayacağını sordum. Bir daha da hiç ayrılmadık." Jobs, evlenmeden önce birkaç çapkınlık da yapmış. Ünlü şarkıcı Joan Baez ve aktris Diane Keaton ile kısa süreli ilişkiler yaşamış. Birkaç röportajında 1960'larda son derece popüler olan halüsinojen LSD'yi denediğini itiraf eden Jobs, yaşadığı deneyimi "Bu, hayatımda yaptığım en önemli iki ya da üç şeyden biriydi" diye nitelemiş. Jobs, Hindistan'a yaptığı bir gezi sırasında ünlü bir aşramı ziyaret etmiş ve Amerika'ya Zen Budist olarak dönmüş. Çoğu hayvan ürününü tüketmekten özenle kaçınan Jobs, sadece balık eti yiyormuş. Doğu tıbbına inanan Jobs, 2004 yılında kötü huylu tümörün alınması için ameliyat masasına yatmadan önce kanserine alternatif tıp yöntemleri ve özel diyetlerle çare bulmaya çalışmış. Dünyanın en değerli markasının patronuyken, Jobs'un kendisi için belirlediği yıllık ücret sadece 1 dolarmış: "50 centi işe geldiğim, kalan 50 centi ise performansıma göre alıyordum." Apple'in 5,5 milyon hissesinin sahibi olan Jobs'un serveti de merak konusu. Forbes'a göre Jobs, 2011 yılında 8,3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 110. kişisiydi. Eğer 1985 yılında ayrıldığında Apple hisselerini satmasaydı, dünyanın en zengin beşinci kişisi olacaktı.