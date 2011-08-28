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Ekonomi

Steve Jobs bitkin ve halsiz

Steve Jobs, sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa ettiğini açıklamasının ardından ilk kez görüntülendi.

28 Ağustos 2011 03:00



 T24- Teknoloji dünyasının efsanevi patronu Steve Jobs, sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa ettiğini açıklamasının ardından ilk kez görüntülendi.



Apple çalışanlarına geçen hafta gönderdiği mektupta, sağlık nedenlerinden dolayı görevinden ayrıldığını açıklayan Steve Jobs'u istifa sonrası görüntüleri yayımlandı.  ABD'nin en çok takip edilen magazin sitelerinden TMZ'in  26 Ağustos'ta, Jobs'ın istifasından iki gün sonra yayınlandığı fotoğrafta, Apple'ın eski patronunun bitkin ve halsiz olduğu görüldü.


Jobs'ın ardından dünyanın en değerli markası olarak gösterilen Apple'ın başına, şirketin operasyonlarından sorumlu genel müdür Tim Cook getirildi.  Cook ilk olarak 2004’te, Jobs ilk kez pankreas kanseri tedavisi için izne ayrıldığında Apple’da dümene geçti. Yeni CEO, daha sonra 2009’da Jobs karaciğer nakli olduğunda da yine göreve getirildi ve  Ocak 2011’den, Jobs’ın yine medikal tedavi için izne çıkmasından sonra şirketin günlük operasyonlarından sorumlu idari yöneticisi oldu.

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