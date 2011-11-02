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Dünya

Stern: Turbo devlet Türkiye

Dünyanın önde gelen dergilerinden Stern, 3 kasım tarihli sayısında Türk işgücü göçünü işlerken kapağında İstanbul görseliyle Türk bayrağı kulla

02 Kasım 2011 02:00

 T24-Dünyanın önde gelen dergilerinden Stern, 3 kasım tarihli sayısında Türk işgücü göçünü işlerken kapağında İstanbul görseliyle Türk bayrağı kullandı.

Yayın hayatını 1948’den bugüne sürdüren, bazı sayılarıyla dünya gündemini değiştiren, her sayısı ortalama 1,1 milyon satan, Almanya’nın en önemli haftalık haber dergisi STERN; 3 Kasım tarihli sayısının kapağına Türk Bayrağı görseli bastı. 

Türk işgücü göçünün 50.yılı nedeniyle hazırlanan özel haberin geniş biçimde yer aldığı derginin kapak konusu ise : “TURBO DEVLET TÜRKİYE”. 

Ekonomik anlamda zayıf bir ülkenin, geçirdiği etkili değişim sayesinde tüm benzer ülkeler için de örnek teşkil edecek büyük bir güce dönüşmesinin siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal tüm yönleriyle incelendiği derginin bu sayısı gazete bayileri, büyük marketler, D&R ve diğer kitapevlerinde bulunabilir.

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