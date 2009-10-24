Stern: Krizle mücadele edebiliriz

NBA'in geliri salı günü başlayacak 2009-2010 sezonunda azalacak. Buna karşın NBA Başkanı David Stern, ekonomik kriz ile başedebileceklerini tahmin ediyor.



Pek çok spor dalında olduğu gibi basketbolda da küresel ekonomik krizin etkileri hissediliyor.



NBA Başkanı David Stern, krizin kendilerini gelecek yıl da etkileyeceğini kabul ediyor ama umutsuz değil. Stern, yeni sezonda kötü duruma düşmeyecekleri tahmininde bulundu.



NBA Başkanı, "Gelirimizin azalacağını biliyoruz. Çünkü pek çok takımımız bilet fiyatlarını ya sabit tutuyor ya da düşürüyor. Bununla birlikte gelirdeki azalmanın yüzde 4'ten düşük bir oranda kalacağını düşünmemiz için yeterince sebebimiz var" diye konuştu.



Stern'e göre asıl önemli olan televizyon yayınlarından elde edilecek gelir. NBA Başkanı, önlerindeki en büyük görevin televiyon gelirlerindeki büyümeyi sürdürmeleri olduğunu söyledi.