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Spor

Sterling'e saldıran taraftara hapis cezası

Jamaika asıllı İngiliz futbolcu Sterling'e ırkçı saldırıda bulunan taraftar, 4 ay hapis cezası aldı

20 Aralık 2017 21:21

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling'e sözlü ve fiziksel ırkçı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Karl Anderson adlı taraftara 16 hafta hapis cezası verildi.

Mahkemeye çıkarılan Anderson, İngiliz futbolcuya ırkçı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 16 hafta hapis ve 100 sterlin para cezasına çarptırıldı. Daha önce holiganizm içerikli suçlara karıştığı da tespit edilen Anderson, eylemleri nedeniyle Sterling'den özür diledi.

Manchester City'nin konuk ettiği Tottenham'ı 4-1 yendiği geçen cumartesi günü oynanan lig karşılaşması öncesinde tesislerin önünde bekleyen saldırgan, ırkçı söylemde bulunarak Jamaika asıllı İngiliz oyuncuya tekme atmıştı. Olayın ardından 23 yaşındaki Sterling, polise şikayette bulunmuştu.

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